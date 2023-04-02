Избившему журналистку мужчине вынесли приговор в Атырау

Суд признал жителя Атырау виновным в избиении журналистки Олеси Вертинской, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Суд №2 города Атырау приговорил к исправительным работам и одному году ограничения свободы 23-летнего местного жителя за избиение журналистки Олеси Вертинской.

"Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено. По статье 293 УК ч.1, с учетом того, что совершено преступление небольшой тяжести, назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением ряда обязанностей, предусмотренных ч.2 ст.44 УК и привлечением к принудительному труду", - отметили в пресс-службе суда.

Инцидент с участием корреспондента информационного портала "Дорожный контроль" Олеси Вертинской произошел 19 июля 2022 года, около 09.00 в микрорайоне Жұмыскер города Атырау.

Увидев Олесю, выходящую из дома и садящуюся в автомашину, неизвестный парень под предлогом обращения за помощью, выманил ее.

Отведя в уединенное место он без причины нанес удар кулаком по лицу, затем, сбив с ног, повалил на землю. Тем самым, применяя насилие в отношении потерпевшей, он совершил хулиганские действия.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями самого подсудимого, потерпевшей, свидетелей, видеозаписями с камер видеонаблюдения и заключениями экспертиз.