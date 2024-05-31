Избившие парня в Алматы девушки извинились на видео

Активисты общественного фонда «НеМолчиKZ» рассказали об этом в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
«Я искренне хочу попросить прощения у Марата и всей его семьи. Прости меня, пожалуйста, за мой ужасный поступок. Я искренне надеюсь, что вы меня простите», – говорит одна из девушек.
Напомним, что ранее в Казнете появилось видео, где выпускницы одной из школ Алматы избивают молодого человека. В полиции завели уголовное дело по статье «хулиганство».
Под видеообращением школьниц с извинениями подписчики оставили множество гневных комментариев.
В ответ большинство фолловеров призывает проявлять нулевую нетерпимость к любым видам агрессии.
«Эти слезы лишь на камеру, пройдет пару дней и снова начнется тоже самое», «Парня жалко, главное чтобы со здоровьем было все в порядке», «Мы не принимаем ваши извинения! Мы требуем правосудия! Пусть накажут вас и ваших родителей по всей строгости закона! Раньше надо было думать», «Испугались тюрьмы, поэтому и просят прощения. Нельзя прощать жестокость никому», «Когда они поймут , что извинения не нужны? Совершил ошибку – неси ответственность», – гласят комментарии.