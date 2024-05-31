Избившие парня в Алматы девушки извинились на видео

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Я искренне хочу попросить прощения у Марата и всей его семьи. Прости меня, пожалуйста, за мой ужасный поступок. Я искренне надеюсь, что вы меня простите», – говорит одна из девушек.

Напомним, что ранее в Казнете появилось видео, где выпускницы одной из школ Алматы избивают молодого человека. В полиции завели уголовное дело по статье «хулиганство».

Под видеообращением школьниц с извинениями подписчики оставили множество гневных комментариев.

В ответ большинство фолловеров призывает проявлять нулевую нетерпимость к любым видам агрессии.