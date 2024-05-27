Уголовное дело завели на алматинских школьниц за избиение парня

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Видео с избиением обсуждают в Казнете, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предположительно, выпускницы одной из школ Алматы избили молодого человека. Шокирующий видеоролик с участием девушек обсуждают в Казнете.

«Малолетние преступницы, где их родители?», «Им надо назначить жесткое наказание, иначе они начнут и девочек так избивать», – отреагировали подписчики паблика kris.p.karasai.  

В полиции сообщили, что завели уголовное дело по статье «хулиганство».

 «Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, в феврале этого года в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, установленных в группе детсада, на которых воспитатель бьет детей.

Сначала увесистую пощечину получил трехлетний мальчик, а через несколько дней девочку из той же группы воспитатель ударила по щеке, в результате чего образовались царапина и гематома.

#полиция #видео #избиение #парень #школьницы

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