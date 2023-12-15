Изменен приговор бывшему вице-министру Тимуру Токтабаеву

В Астане пересмотрен в апелляционном порядке приговор бывшему вице-министру индустрии и инфраструктурного развития РК Тимуру Токтабаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, в октябре межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновным бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и осудил к 7 годам лишения свободы (пункт 3 части 4 статьи 361 УК).

Дело пересмотрено по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, а также по апелляционным жалобам осужденного и его защитников с доводами о его невиновности.

«Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменен приговор суда в части отбывания лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на средней безопасности», – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.