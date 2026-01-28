Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал членам Комиссии по Конституционной реформе сводный проект поправок в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz

Документ был проработан и сформирован с учетом всех предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов. Как отметил Бакыт Нурмуханов, в предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся Преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела – «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию». Еще 4 раздела переименованы. В целом изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.

«Предложенные изменения – это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Основного закона», – сказал член Конституционной комиссии.

Работу над сводным проектом параллельно ведут рабочие группы, состоящие из компетентных юристов и лингвистов. Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что специалисты проделали огромную работу по правильному изложению норм, исключению смысловых несовпадений, разночтений и неясностей.

По словам Бакыта Нурмуханова, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана: они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований.

«Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении Президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти», – сообщил зампредседателя Конституционного суда.

Он также перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного Парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конституционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.

Как отметил Бакыт Нурмуханов, конституционные нововведения позволяют по-новому трактовать миссию государства, содержание его функций, определять принципы взаимоотношений государственных органов, общественных организаций и граждан, шире вовлекать институты гражданского общества в решение государственно-значимых задач.