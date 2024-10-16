Изменены санитарные требования к детсадам и школам в РК

Министр здравоохранения приказом от 10 октября 2024 года внесла изменения в санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка, а также в санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправками предусмотрено, что при проектировании в состав возрастных групповых помещений дошкольных организаций (ДО) входят раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная.

Состав возрастных групповых помещений ДО и их площади должны соответствовать следующим параметрам:

раздевальная — из расчета не менее 0,7 квадратных метров (кв. м) на 1 ребенка;

игровая — из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка;

буфетная-раздаточная — не менее 3,8 кв. м;

спальня — из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка;

туалетная для типовых ДО: для групп дошкольного возраста — не менее 16 кв. м, ясельного возраста — не менее 12 кв. м;

туалетная для ДО, размещенная в приспособленных зданиях, в том числе для ДО вместимостью до 3 групп — не менее 8 кв. м.

При этом исключение составляют объекты, запроектированные и введенные в действие по ранее действовавшим правовым и нормативно-техническим документам.

Кроме того, внесены изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям. В частности, установлено, что при проектировании, реконструкции, размещении и ориентации жилых и (или) общественных зданий соблюдается следующая продолжительность непрерывной инсоляции согласно гигиенических нормативов:

3-х часовая продолжительность непрерывной инсоляции обеспечивается в игральных и групповых дошкольных организаций, спальных помещениях школ-интернатов, на территориях детских игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых зданий, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Допускается 2,5 часовая непрерывная инсоляция на 50% площади участка спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.