Изменились правила госзакупок жилья в Казахстане

Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в правила осуществления государственных закупок, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, в новой редакции изложен один пункт, касающийся госзакупок жилья.

В нем говорится, что объявление о государственных закупках жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, размещается организатором на веб-портале на казахском и русском языках не позднее пяти рабочих дней (ранее этот срок составлял 30 календарных дней) до окончания срока представления заявок потенциальных поставщиков.

Поставщиками могут являться физлица, не являющиеся предпринимателями, которым жилище принадлежит на праве частной собственности, и содержит следующую информацию:

наименование населенного пункта (город, район в городе, поселок, село), в котором должно находиться приобретаемое жилище;

о сумме денежных средств, выделенных для государственных закупок жилища;

описание требуемых характеристик закупаемого жилища и срок приобретения жилища;

о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками заявок на участие в закупках.

Приказ вводится в действие с 14 сентября.