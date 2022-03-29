Свежий выпуск Изменить наказание 29 марта 2022 г. 1:55 Власова Александра корреспондент В Казахстане планируют смягчить наказание за немедицинское потребление наркотиков, при этом усилив наказание за незаконный оборот. Как сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, разработаны два законопроекта, предусматривающих смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков. То есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности. При этом предусматривается усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. Бахытжан Амирханов подчеркнул, что вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков определены высшим руководством страны в числе приоритетных задач профильных органов. В республике разработана Дорожная карта на 2022–2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространения и производства внутри страны, лечению и реабилитации наркозависимых, а также материально-техническому оснащению органов внутренних дел, здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска. Законодательно снижены до 1 грамма «криминальные» размеры наиболее опасных веществ мефедрона, пировалерона и их аналогов, синтетических каннабиноидов – с 50 гр до 1 гр. Усилена уголовная ответственность за их хранение без цели сбыта. Между тем по итогам проведенного полицейскими в текущем квартале оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» ограничен оборот более 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков. За два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 – хранения в особо крупном размере, а также ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны и свыше 6 кг синтетики. За 1 квартал текущего года изъято почти 40 кг «синтетики». Вместе с тем, как отметил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, главным негативным фактором является насыщение наркорынка синтетическими наркотиками с налаживанием их подпольного производства. – В первое время в Казахстане такие наркотики были полностью зарубежного производства, их завозили в нашу страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» – легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков. Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий, – рассказал Бахытжан Амирханов. Он напомнил, что пару лет назад был принят пакет законодательных инициатив, которые позволили своевременно и действенно реагировать на наркоситуацию в стране. С момента принятия поправок в законодательство органами внутренних дел ликвидировано 35 нарколабораторий, изъято 182 кг «синтетики». Во всех случаях химические прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями, почтовыми отправлениями из соседних стран. Поэтому МВД тесно взаимодействует с транспортно-логистическими компаниями, выявляя подозрительные отправления. Так, в прошлом месяце в столице были задержаны местные жители, которые наладили производство наркотиков в одном из домов коттеджного городка и занимались их оптовой реализацией в городе. Тогда было изъято 1 200 таблеток «Экстази», 2 кг «Альфа-PVP» и 140 л прекурсоров, ликвидированы две «закладки» «синтетики» весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские занимаются противодействем распространения наркотиков через сеть Интернет. Для выявления в Интернете сделок с наркотиками и отслеживания преступников внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокирования в Министерство информации и общественного развития ссылки на такие интернет-ресурсы. С начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 Telegram-каналов.