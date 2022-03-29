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Изменить наказание
Власова Александра
корреспондент

В Казахстане планируют смягчить наказание за немедицинское потребление наркотиков, при этом усилив наказание за незаконный оборот.

Как сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопрес­тупности МВД РК Бахытжан Амирханов, разработаны два законопроекта, предусматривающих смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков. То есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количест­вах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности. При этом предусматривается усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.

Бахытжан Амирханов подчеркнул, что вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков определены высшим руководством страны в числе прио­ритетных задач профильных органов. В республике разработана Дорожная карта на 2022–2023 годы, в которой преду­смотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространения и производства внутри страны, лечению и реабилитации наркозависимых, а также материально-техническому оснащению органов внутренних дел, здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска. Законодательно снижены до 1 грамма «криминальные» размеры наиболее опасных веществ мефедрона, пировалерона и их аналогов, синтетических каннабиноидов – с 50 гр до 1 гр. Усилена уголовная ответственность за их хранение без цели сбыта.

Между тем по итогам проведенного полицейскими в текущем квартале оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» ограничен оборот более 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков. За два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 – хранения в особо крупном размере, а также ликвидировано 7 нарколабораторий. За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны и свыше 6 кг синтетики. За 1 квартал текущего года изъято почти 40 кг «синтетики».

Вместе с тем, как отметил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, главным негативным фактором является насыщение наркорынка синтетическими наркотиками с налаживанием их подпольного производства.

– В первое время в Казах­стане такие наркотики были полностью зарубежного производства, их завозили в нашу страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» – легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков. Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий, – рассказал Бахытжан Амирханов.

Он напомнил, что пару лет назад был принят пакет законодательных инициатив, которые позволили своевременно и действенно реагировать на наркоситуацию в стране. С момента принятия поправок в законодательство органами внутренних дел ликвидировано 35 нарколабораторий, изъято 182 кг «синтетики».

Во всех случаях химичес­кие прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями, почтовыми отправлениями из соседних стран. Поэтому МВД тесно взаимодействует с транспортно-логистичес­кими компаниями, выявляя подозрительные отправления. Так, в прошлом месяце в столице были задержаны местные жители, которые наладили производство нар­котиков в одном из домов коттеджного городка и занимались их оптовой реализацией в городе. Тогда было изъято 1 200 таблеток «Экстази», 2 кг «Альфа-PVP» и 140 л прекурсоров, ликвидированы две «закладки» «синтетики» весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков.

Кроме того, полицейские занимаются противодействем распространения наркотиков через сеть Интернет. Для выявления в Интернете сделок с наркотиками и отслеживания преступников внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме нап­равлять для блокирования в Министерство информации и общественного развития ссылки на такие интернет-ресурсы. С начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в МИОР 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 Telegram-каналов.

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