Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий

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Вахитов Елдос
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Сделка также предусматривает значительное увеличение объема гуманитарной помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: Reuters

Израиль, Соединенные Штаты и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в секторе Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.

Издание цитирует "подробное шестистраничное соглашение", в котором говорится, что Израиль и ХАМАС заморозят все военные действия как минимум на пять дней. В это время "первоначально 50 или более" из примерно 240 заложников, захваченных группировкой во время нападения на Израиль 7 октября, "будут освобождаться партиями каждые 24 часа".
Сделка также предусматривает "значительное увеличение объема гуманитарной помощи, включая топливо", которая будет поступать в анклав.

The Washington Post пишет со ссылкой на арабских и других дипломатов, что сделка разрабатывалась в течение нескольких недель переговоров в Дохе, поскольку Катар возглавляет посреднические усилия по прекращению огня и освобождению заложников.

При этом представитель совета национальной безопасности США в ответ на просьбу Times of Israel прокомментировать данную информацию сказал:

"Мы еще не достигли соглашения, но мы продолжаем упорно работать, чтобы выйти на него".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу на пресс-конференции опроверг "множество неверных сообщений" о соглашении, которые появились в последние дни. Он заявил, что "на столе переговоров пока не было никакой сделки" и не стал вдаваться в подробности, сказав лишь, что если она состоится, то израильская общественность будет своевременно проинформирована.
 

#Израиль #Палестина #ХАМАС

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