Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля

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10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

По данным ведомства, вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель- Авива - в 12:50 по местному времени.

"Со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета. По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com , тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp)", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение рейсов в Тель-Авив.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.