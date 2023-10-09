Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля

Транспорт
48
Искакова Айдана
корреспондент

Air Astana выполнит рейс из Тель-Авива в Алматы.

Фото: Kazpravda.kz

10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

По данным ведомства, вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель- Авива - в 12:50 по местному времени.

"Со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета. По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com , тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp)", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение рейсов в Тель-Авив.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

#Израиль #рейс #самолет #казахстанцы #вылет

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Из кабинета – в поле!
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
В авангарде научных перемен
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
Аромат эпохи
Взгляд на энергетику Казахстана
Вовремя предупредить
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Не убивайте детство
Ни дня без камеры
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Читайте также

Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахста…
Астанчанам разрешили бесплатно парковаться возле дома
Вице-министров и главу аппарата назначили в министерстве тр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]