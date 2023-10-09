Сколько казахстанцев находятся в Израиле

Правительство
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Искакова Айдана
корреспондент

По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МИД РК

В министерстве иностранных дел и посольстве Казахстана в Тель-Авиве открыли горячую линию экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля и их родственников на родине.

"За эти два дня нами было обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников. На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек (включая сотрудников посольства и членов их семей). В высших учебных заведениях Израиля обучаются 5 студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медицинских учреждениях страны (всего 112 человек)", - сообщил Смадияров.

Отмечается, что дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле и с целью оперативного взаимодействия с ними был создан специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле.

"В чате наши соотечественники сообщают о своем местонахождении, обмениваются контактами с дипломатами, которые консультируют их по различным вопросам и оказывают консульско-правовую помощь. Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении необходимой информации и соблюдают все требования и меры безопасности местных властей. На сегодня информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана в Израиле к нам не поступало", - сказал он.

Официальный представитель МИД РК отметил, что из-за отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль, посольством Казахстана совместно с авиакомпанией Эйр Астана также ведется работа по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан, и проработка организации их дальнейшего вывоза в безопасное место.

"К этому часу вернуться в Казахстан изъявили желание 118 казахстанцев. Отмечаем, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает свою работу в штатном режиме. Вместе с тем, нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни. По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

Хотели бы в очередной раз обратить внимание наших соотечественников, находящихся за рубежом, на необходимость постановки на консульский учет в дипломатических учреждениях Казахстана в иностранных государствах. Эта процедура добровольная и бесплатная, ее можно пройти дистанционно, направив консулу соответствующую информацию – копию паспорта, контактные данные и адрес проживания. Соответственно, в экстренных ситуациях это облегчает дипломатам возможность оперативно связываться с нашими гражданами и оказывать необходимую помощь в чрезвычайных ситуациях", - добавил Айбек Смадияров.

Отметим, 10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Вчера посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле.

#МИД #Израиль #Конфликт #казахстанцы

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