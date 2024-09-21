Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла «целенаправленный удар» по столице Ливана Бейруту, в результате которого был убит командующий операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По данным Министерства здравоохранения Ливана, что при ударе погибли 14 человек; ранее сообщалось о 66 раненых.

Поздно ночью «Хезболла» выпустила заявление, в котором признала гибель Ибрагима Акиля.

По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

Акиль руководил военными операциями «Хезболлы». В числе прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о его местонахождении.