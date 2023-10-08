Израиль сообщил ликвидации более 400 палестинских экстремистов

Вооруженные силы Израиля на выходных ликвидировали свыше 400 палестинских экстремистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.
Кроме того, по данным израильских военных, им удалось захватить несколько десятков бойцов палестинских группировок из сектора Газа.
Со своей стороны, палестинская группировка ХАМАС не приводит данные о потерях в своих рядах, но утверждает, что во время израильских ударов по Газе погибли 313 палестинцев, а еще 1990 получили ранения.
В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.