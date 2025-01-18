Израиль утвердил сделку с ХАМАС

Политика
13

Правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС о перемирии и освобождении заложников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kobi Gideon/XinHua/dpa/picture alliance

Правительство Израиля окончательно утвердило соглашение с террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ночь на воскресенье, 18 января.

В офисе премьера заявили, что прекращение огня и освобождение заложников начнутся уже в воскресенье, 19 января. Заседание кабмина продлилось восемь часов.

По данным американского портала Axios, 24 министра в коалиционном правительстве Нетаньяху проголосовали за соглашение, восемь выступили против. Как отмечает агентство AP, совещание правительства провели в нарушение еврейской традиции не работать в Шаббат, что происходит лишь в исключительных случаях.

Ранее военно-политический кабинет Израиля рекомендовал правительству страны принять соглашение с ХАМАС, направленное на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых террористами. Как сообщила в пятницу, 17 января, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, соглашение после этого было передано на рассмотрение кабинета министров.

О том, что Израиль и представители палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в Евросоюзе и США, достигли соглашения о прекращении огня и обмене заложников, стало известно 15 января. Договоренность предполагает на первом этапе прекращение огня сроком на 42 дня и освобождение части заложников, удерживаемых в секторе Газа. В качестве ответной меры на свободу должны выйти находящиеся в Израиле палестинские заключенные из расчета по 30 палестинцев за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 - за каждого военнослужащего.

17 января израильские СМИ опубликовали список из 33 человек, которые, как ожидается, должны быть обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, в рамках первого этапа сделки. Власти Израиля полагают, что большинство людей из списка живы, но точных данных о состоянии заложников нет.

#Израиль #освобождение #заложники #ХАМАС

Популярное

Все
Городок достроят со второй попытки
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Качаться можно и в сарае?
К паводкам готовимся заранее
Сорвали сроки сдачи
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Что значит оставаться человеком?
Знакомые с детства мелодии
Ели съедят олени
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Благодарность за спасение ребенка
В столице чествовали народных любимцев
Где родился, там и пригодился
Был верен своему слову
Чтобы разгрузить дорожный трафик
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
Качество подготовки кадров – главная задача
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

В Южной Корее арестовали президента по делу о мятеже
В Монголии тысячи митингующих требуют отставки правительства
США заплатят 25 млн долларов за помощь в аресте Мадуро
Всеобъемлющее выступление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]