Израиль утвердил сделку с ХАМАС

Правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС о перемирии и освобождении заложников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kobi Gideon/XinHua/dpa/picture alliance

Правительство Израиля окончательно утвердило соглашение с террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ночь на воскресенье, 18 января.

В офисе премьера заявили, что прекращение огня и освобождение заложников начнутся уже в воскресенье, 19 января. Заседание кабмина продлилось восемь часов.

По данным американского портала Axios, 24 министра в коалиционном правительстве Нетаньяху проголосовали за соглашение, восемь выступили против. Как отмечает агентство AP, совещание правительства провели в нарушение еврейской традиции не работать в Шаббат, что происходит лишь в исключительных случаях.

Ранее военно-политический кабинет Израиля рекомендовал правительству страны принять соглашение с ХАМАС, направленное на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых террористами. Как сообщила в пятницу, 17 января, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, соглашение после этого было передано на рассмотрение кабинета министров.

О том, что Израиль и представители палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в Евросоюзе и США, достигли соглашения о прекращении огня и обмене заложников, стало известно 15 января. Договоренность предполагает на первом этапе прекращение огня сроком на 42 дня и освобождение части заложников, удерживаемых в секторе Газа. В качестве ответной меры на свободу должны выйти находящиеся в Израиле палестинские заключенные из расчета по 30 палестинцев за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 - за каждого военнослужащего.

17 января израильские СМИ опубликовали список из 33 человек, которые, как ожидается, должны быть обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, в рамках первого этапа сделки. Власти Израиля полагают, что большинство людей из списка живы, но точных данных о состоянии заложников нет.