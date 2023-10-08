Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны

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Министр обороны Израиля Йоав Галант принял решение расширить режим ЧС на всею территорию страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: РИА Новости

Ранее в субботу минобороны сообщало, что режим "особой ситуации" вводится в радиусе 80 километров от сектора Газа.

Такой режим позволяет командованию тыла ЦАХАЛа ограничивать проведение общественных собраний и блокировать отдельные районы.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

#Израиль #ХАМАС

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