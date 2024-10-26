Израильская армия нанесла удары по военным целям в Иране

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ответные "целенаправленные удары" по иранским военным объектам, в том числе в Тегеране, передает Kazpravda.kz

Фото: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении в ночь на субботу, 26 октября, ответной атаки на неназванные военные объекты в Иране.

«В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима на Государство Израиль Армия обороны Израиля прямо сейчас наносит точечные удары по военным целям в Иране», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным NBC News, целями Израиля стали казармы и склад оружия в Тегеране. Агентство Fars, в свою очередь, сообщило, что объектами ударов с воздуха были военные базы на юге и юго-западе Тегерана.

Как сообщили госСМИ Ирана, оба аэропорта в Тегеране во время атаки работали в "нормальном режиме". Однако позже власти полностью закрыли воздушное пространство. По данным госинформагентства Irna со ссылкой на источники в экстренных службах, жертв в Тегеране не зафиксировано, в столице с сильными перебоями работает интернет. Также полностью закрыто воздушное пространство над Ираком.

Сообщается минимум о семи взрывах, которые слышали жители Тегерана и Кереджа - северного пригорода столицы. Источник взрывов неизвестен, но в эфире государственного телевидения Ирана прозвучала версия о том, что это могла быть работа ПВО.

Позже агентства со ссылкой на местные СМИ сообщили о сильном взрыве и "продолжительном грохоте" в центре иранской столицы, а также о работе ПВО. По данным телеканала ABC News, удары израильской армии по объектам на территории Ирана продолжаются. Израильские телеканалы, ссылаясь на собственные источники, сообщают о второй волне ударов по Ирану. Американский новостной портал Axios сообщил о второй и третьей волне атак.

По информации телеканала Channel 12, который ссылается на иранские источники, среди объектов, которые подвергаются ударам, командный пункт Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Утром в субботу представители израильской армии заявили о завершении операции в Иране.