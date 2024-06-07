Марат Бисенгалиев и Юрий Пя стали послами доброй воли Казахстана

Также почетного звания удостоились еще шесть известных общественных деятелей, которые вносят ощутимый вклад в формирование позитивного международного общественного мнения о Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана состоялась торжественная церемония запуска проекта «Послы доброй воли Казахстана» с участием заместителя премьер-министра − министра иностранных дел Мурата Нуртлеу.

«В беспрецедентной геополитической обстановке все более востребованной становится народная и культурно-гуманитарная дипломатия. Благодаря вашим победам и блестящим выступлениям на мировых сценах, аренах и конференциях, бирюзовый флаг нашей страны поднимается в разных уголках мира, торжественно звучит государственный гимн», − подчеркнул глава МИД.

Для участия в проекте приглашены общественные деятели Казахстана, вносящие ощутимый вклад в формирование позитивного международного общественного мнения о нашей стране.

Среди них – скрипач-виртуоз, дирижер, директор Альянса оркестров Азиатско-Тихоокеанского региона Марат Бисенгалиев, олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров, художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков, эстрадный певец Мирхидай Мирфарух, получивший всемирную популярность под псевдонимом Adam, председатель правления корпоративного фонда University Medical center, кардиохирург Юрий Пя, доктор политологии и исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, главный дирижер Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н.Тлендиева «Отырар Сазы» Динара Тлендиева, рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

Александр Винокуров, обратившийся с ответным словом, отметил, что в преддверии Парижской олимпиады, получение статуса «Посла доброй воли», который он разделяет со всеми членами команды Astana Qazaqstan Team, поднимает дух, укрепляет силы и веру в победу.

Выступая от имени творческой интеллигенции, Динара Тлендиева, также выразила благодарность за оказанное доверие и подчеркнула, что огромное значение имеет то, насколько позитивно казахстанская культура воспринимается зарубежной публикой.

Внедрение в Казахстане успешного международного опыта деятельности послов доброй воли с привлечением соотечественников, добившихся успехов в искусстве, спорте, науке, медицине и других сферах, призвано укрепить авторитет страны и расширить культурно-гуманитарные связи, являющиеся проводником мира, дружбы и международной солидарности.

Напомним, проект «Послы доброй воли Казахстана» нацелен на продвижение положительного имиджа нашей страны, повышение ее узнаваемости в мире, популяризацию наших достижений за рубежом, а также на развитие диалога между культурами и народами.