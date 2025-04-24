Фото: HKBU Academy of music

Санжар Байтереков – один из наиболее известных казахстанских композиторов современности, создатель и художественный руководитель ансамбля «Игеру», преподаватель кафедры «Музыковедение и композиция» Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, организатор фестивалей Eegery Connect и «Наурыз-21».

Мастер-класс и лекция знаменитого композитора нашли живой отклик у студентов и преподавателей Академии музыки.

– Очевидно, что в самое ближайшее время Гонконг станет центром притяжения музыкантов со всего мира, а HKBU – его флагманом. Там царит особенная атмосфера. Надеюсь, мне еще доведется туда вернуться, – написал Санжар Байтереков на своей странице в Instagram.

Мероприятие внесло весомый вклад в укрепление международного культурного сотрудничества и популяризацию казахской музыки за рубежом.