Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"

Прекращение членства Касым-Жомарта Токаева в партии «AMANAT» было ожидаемым. Глава государства сам анонсировал это решение, стал его инициатором.

Решение Главы государства вполне логичное, ведь Президент – всенародно избранный лидер, гарант конституционных прав всех граждан страны, а не отдельной партии. Понятно и избрание на позицию председателя политического объединения Ерлана Кошанова – логично, что лидер партии парламентского большинства является и спикером Мажилиса Парламента.

Что касается постов руководителей филиалов партии, которые раньше автоматически занимали акимы соответствующих территорий, то для них новшества, конечно, станут серьезным испытанием, поскольку утрачивается мощнейший ресурс влияния на маслихаты. Зато решение позволит повысить независимость представительных органов власти, с одной стороны. А с другой – филиалы партии станут более свободными в своих маневрах, больше не будут «обслуживающей» организацией акима, а напротив, могут стать отдельным центром влияния в регионе.

Конечно, это все значительно ограничивает власть акима, что должно повысить тонус исполнительной власти как республиканского значения, так и на местах.

Партия «ADAL» имела неплохой потенциал на прошлых выборах, но сейчас они решили прим­кнуть к более устойчивой и прочной политической конструкции. У них есть креативный подход, молодость, динамика, поэтому данное слияние сделает «AMANAT» сильнее. А в целом свершившееся событие даст мощный импульс партийному строительству в стране.

«AMANAT» окажется в равных конкурентных условиях со всеми остальными партиями, и на следующих выборах им придется хорошо побороться, чтобы отстоять свои позиции.