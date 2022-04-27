Политика
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Талгат Калиев, политолог

Прекращение членства Касым-Жомарта Токаева в партии «AMANAT» было ожидаемым. Глава государства сам анонсировал это решение, стал его инициатором.

Решение Главы государства вполне логичное, ведь Президент – всенародно избранный лидер, гарант конституционных прав всех граждан страны, а не отдельной партии. Понятно и избрание на позицию председателя политического объединения Ерлана Кошанова – логично, что лидер партии парламентского большинства является и спикером Мажилиса Парламента.

Что касается постов руководителей филиалов партии, которые раньше автоматически занимали акимы соответствующих территорий, то для них новшества, конечно, станут серьезным испытанием, поскольку утрачивается мощнейший ресурс влияния на маслихаты. Зато решение позволит повысить независимость представительных органов власти, с одной стороны. А с другой – филиалы партии станут более свободными в своих маневрах, больше не будут «обслуживающей» организацией акима, а напротив, могут стать отдельным центром влияния в регионе.

Конечно, это все значительно ограничивает власть акима, что должно повысить тонус исполнительной власти как республиканского значения, так и на местах.

Партия «ADAL» имела неплохой потенциал на прошлых выборах, но сейчас они решили прим­кнуть к более устойчивой и прочной политической конструкции. У них есть креативный подход, молодость, динамика, поэтому данное слияние сделает «AMANAT» сильнее. А в целом свершившееся событие даст мощный импульс партийному строительству в стране.

«AMANAT» окажется в равных конкурентных условиях со всеми остальными партиями, и на следующих выборах им придется хорошо побороться, чтобы отстоять свои позиции.

Популярное

Все
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Новый Казахстан – справедливый Казахстан
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Каждый ребенок достоин школы
​​​​​​​В джазе только лучшие
О нравственном и духовном
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить
Родина поможет?
​​​​​​​Межэтнический контекст
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
Землепашцу космос в помощь
Обслужи себя сам
В обход легализации
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Политика
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламент…
Политика
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили н…
Политика
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
Политика
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]