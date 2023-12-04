“Jastar Jalyny-2023”: творческий молодежный фестиваль стартовал в столице

Стартовал творческий фестиваль «Jastar Jalyny-2023» среди вузов и студенческой молодежи Астаны. 13 декабря в 17:00 в Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, сообщает официальный сайт столичного акимата

В ходе фестиваля, который стартует сегодня, 4 декабря, и продлится до 12 декабря, молодежь будет соревноваться в 10 номинациях.

Фестиваль пройдет при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Астаны.

«Jastar Jalyny-2023» - конкурс, проводимый в целях раскрытия творческого потенциала молодежи, выявления одаренных молодых людей, оказания поддержки и создания условий для творческого развития талантливых ребят и коллективов, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодежи, совершенствования системы эстетического и этического воспитания студентов, формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотических чувств, нравственных ценностей и лидерских качеств.

В конкурсной программе фестиваля принимают участие 15 университетов Астаны.

Номинации, представленные на фестивале «Jastar Jalyny-2023»: эстрада, национальный танец, современный танец, музыкальные инструменты, шахматы, поэзия, медиа, театр, рисование, Qazaq Quiz.

Состав жюри фестиваля «Jastar Jalyny-2023» был сформирован из самых опытных специалистов страны. Конкурсантов оценивают деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.