В городе Костанае возле сквера имени Дулатулы выдающемуся просветителю и деятелю «Алаш» установлен памятник.

Коллаж Алмаса Манапова

Но главные праздничные события развернутся на родине Миржакыпа Дулатулы – в Жангельдинском районе. После реэкспозиции здесь открывается дом-музей, где хранятся личные вещи и редкие фотографии Дулатулы, переданные музею его дочерью Гульнар.

В селе Торгай организован юрточный городок. Здесь проходят соревнования по конному спорту, а также международный марафон «Великий степной поход».

О жизненном и творческом пути Миржакыпа Дулатулы говорят сегодня в местном Доме культуры, где проходит представительная научно-практическая конференция. А на центральном стадионе состоится конкурс поэтов «Светоч национальной духовности».

Праздничная программа рассчитана на два дня.

В воскресенье в селе Торгай запланировано возложение венков к памятнику Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы. Также состоится республиканский конкурс исполнителей лирической песни и республиканский турнир среди взрослых по казахской борьбе.

Завершится празднование 140-летия видного просветителя, общественного деятеля, поэта и писателя гала-концертом с участием отечественных звезд. Ожидаются выступления Торегали Тореали, Маржан Арапбаевой, Гадилбека Жаная и Ильхана Ихсана.