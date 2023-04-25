К хищениям готовятся уже при формировании бюджетных заявок – Антикор о коррупции в сфере образования

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмағали и министр просвещения Гани Бейсембаев договорились провести совместный внешний анализ коррупционных рисков сферы финансирования среднего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Анализ решили провести из-за различных коррупционных преступлений в области образования. Только за последние 3 года в сфере зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено около 200 человек, аргументировали в Антикоррупционной службе.

В целом, подчеркнули здесь, преступления характерны для всех регионов республики, при этом наибольшее их количество приходится на город Шымкент, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую и Кызылординскую области.

«Недавние резонансные дела в отношении сотрудников образования Кызылординской, Актюбинской областей и города Талдыкорган подтверждают наличие серьезных коррупционных схем.

В ходе предварительного исследования выявлено, что подготовка к хищению средств происходит уже на стадии формирования бюджетных заявок.

При этом в сговоре находятся ответственные сотрудники школ, отделов образования и другие лица.

И после получения финансирования средства распределяются в городские, районные отделы образования, а сэкономленная сумма передвигается на фонд оплаты труда», – заявили в Антикоррупционной службе.

По версии следствия, такая практика позволила главному бухгалтеру отдела образования Талдыкоргана похитить около 2 млрд тенге, начисляя их «мертвым душам» и аффилированным лицам. Проводится аудиторская проверка, сумма уточняется. В ходе обыска у подозреваемой обнаружили 1 млрд тенге, значительная часть из которых в иностранной валюте.

«Подобные правонарушения стали возможны в результате несовершенства механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствия централизованного учета работников образования и недостаточной цифровизации этих процессов», – уверен Асхат Жұмағали.

По итогам совещания ведомства наметили комплексные меры по изменению ситуации в сфере образования.