К миру без ядерного оружия

Первая конференция государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия прошла в Вене.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в Первой конференции государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), впервые в мировой истории объявившего ядерное оружие вне закона. До этого под запретом из трех видов оружия массового уничтожения (ОМУ) находилось только биологичес­кое и химическое.

Первая конференция проходила под председательством Австрии. Казахстан, Мексика и Таиланд были избраны заместителями председателя, отмечается в сообщении МИД РК. Выступая на открытии, Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что решение Казахстана присоединиться к ДЗЯО было обус­ловлено не только политическими мотивами, но и нашей твердой приверженностью достижению мира без ядерного оружия.

– Казахстан по праву находится в авангарде глобального движения за ликвидацию ядерного оружия, соответствующая политика для нас является важнейшим приоритетом, – подчеркнул глава МИД РК.

Он также отметил активное участие нашей страны в процессе согласования текста договора и подготовки к первой конференции. По инициативе Казахстана была создана рабочая группа, разработавшая предложения с целью оказания помощи пострадавшим от ядерного оружия людям и природе. В частности, инициатива Казахстана предусматривает учреждение Международного трас­тового фонда для привлечения донорской помощи и финансирования проектов по содействию в лечении пострадавшего от ядерных испытаний населения и восстановлению окружающей среды.

От имени всех пострадавших от испытаний и применения ядерного оружия слово было предоставлено Карипбеку Куюкову, активисту антиядерного движения из Казахстана. Его жизненная история является ярким свидетельством пагубных последствий ядерных испытаний. Казахстанский художник обратился ко всем участникам с призывом принять конкретные шаги по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Возможные пути реализации вышеуказанной инициативы были активно обсуждены во время тематического сайд-ивента, организованного Казахстаном совместно с Кирибати и авторитетными НПО в сфере разоружения – Nuclear Age Peace Foundation (США) и Soka Gakkai (Япония).

На полях конференции ДЗЯО Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с генеральным секретарем Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне Флавио Бонзанини, министром по делам разоружения и контроля над вооружениями Новой Зеландии Филом Твайфордом и представителями профильных НПО. В ходе встреч собеседники обсудили совместные усилия по укреплению международной безопасности, выполнению положений ДЗЯО, отметили схожесть взглядов на вопросы ядерного разоружения и расширения сотрудничества между безъядерными зонами.

Первая конференция ДЗЯО проходит 21–23 июня. По ее итогам планируется принятие Венской декларации и Плана действий по реализации Договора и его универсализации согласно принятым обязательствам. Ожидается, что важным результатом также станет решение об установлении предельного срока для ядерного разоружения. Временные рамки для этого процесса будут обсуждены в межсессионный период. Учитывая исторический вклад нашей страны в ядерное разоружение, Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию председателя Третьей встречи ДЗЯО на 2024–2026 годы.

В рамках Конференции ДЗЯО министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди совместно с министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом посетили выставку «Казахстан: от ядерного кошмара к эпицентру мира», посвященную закрытию Семипалатинского испытательного полигона, а также вкладу республики в дело ядерного разоружения.