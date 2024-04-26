К памятнику жертвам Чернобыльской трагедии возложили цветы в Астане

Церемония, посвященная памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, началась с минуты молчания, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата Астаны, в мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии, представители общественного объединения «Союз Чернобыль», депутаты маслихата и общественность.
«Мы собрались почтить память жертв трагедии в Чернобыле. Многие наши граждане принимали участие в ликвидации трагедии. На сегодня в нашей столице проживает более четырехсот ветеранов аварии. Они активно принимают участие в общественных мероприятиях столицы и тесно сотрудничают с нами. Мы не устаем поклоняться этим людям, потому что мы навсегда запомним их подвиг», – сказал руководитель управления внутренней политики Астаны Нурдаулет Альмуханов.
В свою очередь общественный деятель Ержан Айтыков отметил, что казахстанцы одни из первых пришли на помощь, многие добровольно встали в ряды ликвидаторов аварии.
«Чернобыльская авария считается одной из страшных ядерных катастроф в истории. Народ совершил многочисленные подвиги – спасатели, добровольцы охраняли брошенные дома от мародерства, оказывали помощь. В те тревожные дни многие казахстанцы проявили человечность, самоотверженность, высокую нравственность. Как сейчас наш народ собирает помощь для пострадавших от паводков, так и в те времена участвовал в ликвидации аварии», – поделился Ержан Айтыков.