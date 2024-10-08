К построению справедливой судебной системы

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Сегодня более широко применяется институт присяжных, работа по их отбору полностью переведена в цифровой формат. Создана служба административной юстиции, которая позволит эффективнее защищать права физических лиц и предпринимателей, что в конечном счете открывает путь к процветанию экономики и улучшению инвестиционного климата в стране. Важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта.

Подробнее об этом говорят участники съезда.

Важный элемент доверия граждан

Гульнара Мергенова, судья Верховного суда РК

В течение ряда последних лет происходят существенные изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства нашей страны с учетом передовых стандартов стран ОЭСР. Главная цель всех реформ – обеспечение максимальной защиты конституционных прав и интересов граждан. Одним из ключевых шагов в процессе демократизации судебной системы стало расширение категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных заседателей, количество которых увеличилось с 14 до 44 составов.

Участие об­щест­ва в отправлении правосудия – важный элемент, способствующий повышению доверия граждан к суду. Международная практика показывает, что присяжные играют значимую роль в обеспечении справедливости и прозрачности судебного процесса. Но чтобы данная система работала максимально эффективно, необходимо проводить обучение и подготовку присяжных, с тем чтобы они могли принимать решение, основываясь на законе, а не на эмоциях.

В рамках реализации Плана действий в области прав человека, поддержанного Главой государства, Верховным судом начата разработка законопроекта о передаче в 2025 году суду с участием присяжных заседателей функций по рассмотрению обращений граждан об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене наказания (ЗМН). Это позволит сделать процесс принятия решений более прозрачным и справедливым. Важно учитывать, что при участии присяжных в таких делах требуются четкие критерии для определения поведения осужденных, чтобы избежать субъективных оценок, поэтому мы предлагаем разработать рекомендации с кратким обзором оснований для применения УДО и ЗМН.

Одним из механизмов, направленных на защиту прав граждан, является институт следственных судей, которые доказали свою востребованность и значимость. Ежегодно растет число обращений и рассмотренных ими материалов по санкционированию мер пресечения. Сокращение тюремного населения остается приоритетной задачей. В этом направлении расширяется практика альтернативных содержанию под стражей мер пресечения с широким применением электронных средств слежения. До 2021 года электронные браслеты практически не применялись, сейчас таковых 118 случаев. Наибольшее количество браслетов используется Антикоррупционной службой.

Для повышения эффективности применения электронных средств слежения назрела необходимость создания единого координирующего органа. Им может выступить Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре, на базе которого можно создать Единый республиканский центр электронного мониторинга и подключить к нему все заинтересованные государственные органы и поставщиков. Одновременно на правительственном уровне необходимо обсудить вопрос выделения бюджетных средств для приобретения браслетов.

По делам об административных правонарушениях совершенствуются электронные сервисы путем внедрения пилотного проекта по роботизации по бесспорным делам. В настоящее время автоматизированы краткие постановления по ДТП и определения о принятии дела по ним. Всего за восемь месяцев 2024 года рассмотрено более ста тысяч дел данной категории, или треть от общего числа. В случае расширения применения роботизации и по другим делам существенно снизится нагрузка на судей и упростится процедура рассмотрения бесспорных дел.

Особое внимание следует уделить влиянию СМИ и социальных сетей на независимость судей. Выступая на VIII Съезде судей, Глава государства отметил, что «гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд. Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса».

Однако все еще наблюдается тенденция публичных обсуждений конкретных дел и материалов, по которым судом не принято решение, тем самым формируется общественное мнение в пользу позиции одной из сторон. Нужно разработать законодательные меры, которые бы регламентировали порядок освещения судебных дел в медиа, организовать программы правовой грамотности для журналистов и блогеров, чтобы избежать манипуляций и неправильной интерпретации судебных решений. Умение представителей журналистского сообщества обмениваться мнениями по конкретным делам, проблемам судопроизводства, строить конструктивный диалог оценивается как важнейший показатель профессионализма. В целом позиция Верховного суда направлена на усиление состязательности сторон, укрепление прав личности, повышение имиджа судебной власти.

Административная юстиция как институт «слышащего государства»

Дамир Абдугалиев, председатель коллегии по административным делам суда города Астаны

Путь внедрения в отечественную правовую систему административной юстиции был достаточно тернистым. Его нормы обсуждались в течение десяти лет. Импульсом для развития этого вопроса послужила Концепция правовой политики 2010–2020 годов. Ее реализация нашла отражение на VII Съезде судей в 2016 году, когда перед судейским корпусом была поставлена задача по завершению разработки норм Административного процедурно-процессуального кодекса, становлению полноценной административной юстиции в Казахстане.

Сейчас мы видим, что принятые решения оказались ненапрасными и в полном объеме оправдали возложенные надеж­ды. Сам кодекс стал поистине народным, защищая граждан и бизнес-сообщество. Он создает прозрачную и предсказуемую правовую среду, укрепляет доверие граждан к государству и его институтам.

Несмотря на то что из постсоветских стран Казахстан одним из последних ввел адмюстицию, качество ее реализации не уступает, а в ряде случаев даже превосходит. Количество рассматриваемых дел растет с каждым годом. Если в 2021 году их было около шести тысяч, то в 2023-м – уже 30 тысяч, что свидетельствует о востребованности данного института.

Адмюстиция переломила стереотипы о необходимости разрешения споров в пользу государства. Надо понимать, что польза государства – это когда по закону и справедливости, а не в пользу государственного органа. Это разные и нетождественные понятия.

Процент удовлетворяемости исков в среднем по республике составил 55%, это большое достижение. АППК – своего рода щит от необоснованных действий госорганов. Граждане и бизнес начали чувствовать себя более защищенными, для инвесторов в Казахстане создается хороший бизнес-климат.

С восторгом юридическое сообщество восприняло изменения судебной практики по налоговым, таможенным спорам, в сфере госзакупок, госуслуг, удовлетворяемость по ним составила 60%. Практика по таким очень чувствительным категориям споров, как социальные, жилищные, пенсионные, также изменилась в пользу граждан.

На заре принятия АППК никто не верил, что с госорганами можно примириться, ожидания были достаточно туманными. Однако общими усилиями мы достигли этого результата, средний показатель составил 21%. У нас нет проблем с исполнением судебных актов. Практика привлечения к денежному взыс­канию первых руководителей министерств и ведомств за неис­полнение судебных актов дала результаты.

За столь короткий период мы достигли единообразия судебной практики, выработали единые подходы, это очень важно для всей судебной системы. Адмюстиция пошла дальше: исходя из практики реальных дел, мы влияем на законотворческие процессы, процедуру принятия нормативно-правовых актов. Благодаря нашим мерам реагирования вносятся изменения в правила осуществления госзакупок, рег­ламент о формировании перечня недобросовестных поставщиков. Правовая позиция Административной коллегии Верховного суда способствовала исключению Правительством нормы о принятии мер по обжалованию судебных актов вплоть до Верховного суда, если он был принят не в пользу госоргана. Это краеугольный и существенный момент, который всегда вызывал вопросы.

Однако есть и обратная сторона. Госорганы, несмотря на сложившуюся судебную прак­тику, продолжают нарушать законы. Поэтому показатели адмюстиции, а именно количест­во удовлетворенных исков и выявленных нарушений, должны являться индикатором оценки деятельности госоргана и непосредственно его первого руководителя. После внедрения такого рода индикатора существенно усилится роль адмюстиции как инструмента, к которому нужно прислушиваться. Руководители будут пытаться сами выявить и устранить болевые точки, их ответственность в этом плане усилится.

Адмюстиция должна развиваться, совершенствоваться. Эта работа уже начата. Часть норм из Гражданского процессуального кодекса переносится в АППК. Но в сфере Кодекса об административных правонарушениях много отношений, которые априори относятся к публичным: это вопросы разрешительных процедур, приостановления дея­тельности, различных ограничений, внесений предписаний госорганов. Все положительные моменты адмюстиции можно применить и здесь.

Следующий шаг – введение правительственного арбитража. Изначально АППК – это публичные отношения граждан, бизнеса и государства. Но зачастую у нас госорганы судятся между собой, что в корне неправильно. Госорган как истец не реализует личные права, так или иначе он осуществляет государственную функцию, и эти вопросы должно разрешать само государство, на своем уровне. Суды не должны быть площадкой для разрешения таких споров.

В целом адм­юстиция зарекомендовала себя как востребованный эффективный институт «слышащего государства», требующий глубокого внедрения в правовую систему. Мы стоим у ее истоков и рады быть частью этого исторического процесса.

Робот судью не заменит, но поможет ему

Улдана Сулейменова, судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны

Съезд судей Казахстана проводится раз в четыре года для обсуж­дения существующих проб­лем и постановки дальнейших программ и целей перед отечественным судейским сообществом. На этот раз основная идея – Справедливый Казахстан. Каждый судья для повышения доверия народа к власти должен принимать беспристрастное справедливое и законное решение.

Одно из важных новшеств, которое было также отмечено и Главой государства, и представителями международных организаций, – это то, что в казахстанском судебном произ­водстве широко используются цифровые технологии. Как подчеркнул Касым-Жомарт

Токаев, цифровизация позволила значительно упростить участие граждан в судебном процессе и повысила прозрачность деятельности суда.

Отдельно можно отметить применение в судопроизводстве элементов искусственного интеллекта. Например, в нашем суде реализуется проект роботизации по бесспорным делам, в которых стороны не оспаривают свою вину. Они могут получить решение суда в течение одного дня при подаче ходатайства о незамедлительном рассмотрении.

Робот от начала до конца регист­рирует такие протоколы, и эти сведения автоматически переходят в текст постановления. Судье остается лишь поставить подпись. Конечно, центральную роль исполняет сам судья, он анализирует все сведения и принимает решение. Робот лишь помогает и ускоряет процедуру вынесения решения и в дальнейшем пересылает его сторонам день в день.

Принимая этический кодекс

Арман Жукенов, председатель Акмолинского областного суда

Важное место в обсуждении судейским корпусом заняла административная юстиция. Было отмечено, что удовлетворяемость в пользу граждан составила более 60%. Но постоянно так быть не может. Госорганам надо задуматься и начинать принимать правильные решения с учетом сложившейся судебной практики. Если по одному делу уже было принято решение и действия какого-либо госоргана были приз­наны незаконными, то, соответственно, при принятии схожего административного акта госорган должен иметь в виду сложившую­ся судебную практику и не наступать на те же грабли.

Одним из важных событий нынешнего съезда я считаю принятие Кодекса судейской этики. Принципиально наша работа отличается тем, что судья должен быть им 24 часа в сутки семь дней в неделю и не забывать об этом даже дома, в быту. Имидж судьи формируется не только вынесенными им решениями, но и его повседневной жизнью, его этическими принципами.

Никакие факторы не должны влиять на судью при вынесении им судебных решений. Мы даже с долей шутки между собой говорим, что судья должен быть бесполым существом, без каких-либо религиозных предпочтений, поскольку при принятии решений никогда не должен обращать внимание на то, в пользу кого оно – женщины или мужчины, не руководствоваться никакими религиозными соображениями или национальными признаками. Все эти моменты регулирует наш новый Кодекс судейской этики.

Все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь будут рассматриваться Судебным жюри. Как подчеркнул Президент, это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Также мы будем определять новый состав Союза судей. Во всех областях есть его филиалы, которые, помимо отправления правосудия, формируют имидж суда в обществе и в стране в целом.