Прорытый в октябре 2024-го обводной канал выдает нестабильные данные: уровень воды в нем то идет на спад, то вновь повышается, при этом слив происходит ежесуточно. За три месяца его работы сброшено порядка 120 млн кубов. Но объем воды, находящийся в самом канале, все еще большой – около 1 млн кубометров. Ответ на вопрос, почему так происходит, местные исполнительные органы ищут в научно-исследовательских институтах Алматы и Тараза, написав соответствующие письма. Но ответа пока нет.

Тем временем, учитывая разлив канала в декабре, жители близлежащих сел, мягко говоря, паникуют: скоро весна, которая, по всей вероятности, принесет новые воды, ведь за зиму осадков здесь выпало на 20% больше, чем годом ранее. Но спасатели заверяют: в случае чего опасность будет минимизирована.

– В настоящее время на месте работает специально созданный штаб, сотрудники ДЧС постоян­но мониторят ситуацию, отслеживают уровень воды в канале. До сих пор там проводятся подрядные работы: по руслу канала укреп­ляются защитные дамбы, чтобы в критической ситуации защитить населенные пункты, расположенные ниже по течению. При осложнении обстановки будут предприняты оперативные меры, – пояснил зам­начальника ДЧС по Костанайской области Омиржан Тукушев.

В Карасуском районе по-прежнему действует режим ЧС. Более того, он, как еще шесть юго-восточных районов – Джангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Аулиекольский, Сарыкольский и Узункольский, а также город Аркалык, отнесены к регионам с высоким уровнем риска.

Исходя из анализа прошедших поводков и гидрометеорологических условий, Костанайская область условно разделена на три категории риска. В список мест, которые меньше всего, по предположениям синоптиков, подвержены подтоплениям, вошли Денисовский, Камыс­тинский, Мендыкаринский и Карабалыкский районы, а также города Рудный, Лисаковск, Костанай.

И все же к предстоящей весне готовятся все без исключения. В областном центре для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств количеством более 400 человек и 387 единиц техники, а также пять мобильных групп, которые будут дежурить в круглосуточном режиме во всех паводкоопасных участках города. В общей сложности в зонах возможного подтопления в Костанае находятся 150 домов, в которых проживают почти 500 человек.

– Подготовлены запасы в объе­ме более 5 870 кубомет­ров инерт­ных материалов, 6,8 тысячи штук мешкотары. Заключены меморандумы по питанию четырех тысяч человек, по размещению людей на полторы тысячи койко-мест и на эвакуацию десяти автобусов. На текущий период из города вывезено 265 286 кубометров снега, – рассказал начальник управления по ЧС города Костаная Аслан Махмутов.

На период паводка в области определено 104 пункта сбора пострадавшего населения, которые могут вместить свыше 12 тыс. человек. Имеются 53 палатки, более 4 тыс. кроватей и 5 тыс. комплектов постельных принадлежностей.