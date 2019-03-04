​Качественно и оперативно

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Маулен Арманов

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось расширенное заседание бюро Мажилиса.

Главным вопросом повестки заседания стали инициативы Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева, обозначенные в ходе выступления на XVIII Съезде партии «Нұр Отан».

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на четкой социальной направленности всей политики Елбасы.

– Даже в самые тяжелые годы государство выполняло все свои социальные обязательства. Это принципиальная установка Главы нашего государства. И сейчас Президент, исходя из современных реалий, требований времени, анализа ситуации в стране, предложил мощнейший комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Напомнив о таких приоритетах Главы государства, как поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с невысокими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов, председатель Мажилиса отметил, что все грандиозные социальные инициативы Елбасы подкреплены финансово. По словам Нурлана Нигматулина, можно с полным правом сказать, что начинается новый этап социальной модернизации нашей страны.

Как отметил председатель Мажилиса, весь депутатский корпус должен энергично включиться в эту важную для страны работу.

– Прежде всего нам необходимо качественно и оперативно обеспечить законодательную поддержку реализации всех поручений Главы государства, данных на съезде партии «Нұр Отан». Президент особо подчеркнул, что депутаты Мажилиса должны активно участвовать в мониторинге реализации государственных и отраслевых программ. Мы планируем осуществлять это путем заслушивания ответственных за реализацию данных программ как на правительственном часе, так и на заседаниях фракций политичес­ких партий, представленных в Мажилисе, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, все это будет проводиться в открытом формате, с привлечением представителей неправительственных организаций, экспертного сообщества и средств массовой информации.

– Кроме того, мы намерены акцентировать внимание госорганов на актуальных запросах общества, полученных в ходе ­выездов в регионы и встреч с избирателями, – добавил Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса выразил уверенность, что совместными усилиями будут эффективно выполнены все поставленные Главой государства задачи.

На заседании бюро сформирован ­проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о статусе города Байконыр. Здесь и Рамочное соглашение между Казах­станом и КНР о предоставлении Китаем льготного кредита.

Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис новый ратификационный законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи. 

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