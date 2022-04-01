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Кадры для нужд экономики
Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

В Нур-Султане под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло совещание, рассмотревшее вопросы переформатирования системы образования и приоритетного обеспечения подготовки кадров для нужд экономики.

Как известно, во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева был разработан и в 2020 году утверж­ден «Атлас новых профессий и компетенций в Респуб­лике Казахстан». Документ включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и служит основанием для прог­нозирования рынка труда и профессиональных стандартов.

«Атлас профессий» претворяется в жизнь по девяти приоритетным направлениям, включая нефть и газ, энергетику, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистику, машиностроение, горную металлургию и строительство.

Между тем, по данным МОН РК, в Казахстане зафиксировано 129 исчезающих и 95 профессий – в процессе трансформации, также появилось 239 новых профессий (из них 37 – в отрасли нефти и газа, 32 – в энергетике, 11 – в машиностроении, 40 – в IT).

Как подчеркнул в ходе совещания министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, современный рынок труда требует оперативной адаптации образовательных учреждений, работников и работодателей к новым отраслям, профессиям и навыкам. В текущем году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести их число до 200. Кроме того, до 60% увеличена доля государственного заказа на технические специальности.

В текущем году в Казахстане над 406 колледжами ТиПО налажено шефство со стороны промышленных предприятий. Представители шефствующих предприятий входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировкой педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по их последующему трудоустройству.

В нынешнем году целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тыс. заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40 до 70%.

Отмечено, что, несмотря на разработку «Атласа профессий» и повышение потребностей рынка в специалистах технического профиля, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребности в кадрах, текущие образовательные прог­раммы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности. В этой связи, как сообщила пресс-служба Премь­ер-министра, для масштабного внедрения «Атласа профессий» предложено провести корректировку образовательных программ учебных заведений, а также пересмотреть структуру размещения государственного заказа местных исполнительных органов в учреждениях образования.

Заслушав выступления и док­лады участников встречи, Алихан Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также вынести рассмот­рение вопросов переформатирования системы образования на заседание Правительства.

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