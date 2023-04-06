Как барсук погулять вышел

Фотоловушка установлена в Бородулихинском филиале резервата. На кадрах видно, как барсук вышел из своей норки на прогулку. В настоящее время на территории резервата их численность составляет 1 242 особи.

– Из-за используемого в народной медицине барсучьего жира главным его врагом является человек, – подчерк­нул охотовед-биолог отдела службы природных комплексов и объек­тов Канат Советов. – Барсук – представитель семейства куньих, класса млекопитающих. Длина тела взрос­лого животного дос­тигает 60–80 сантимет­ров, вес – до 20 килограммов. Он обитатель сухих, хорошо дренированных участков, но держится вблизи водоемов или болотистых низин, где богаче кормовая база.

Животное устраивает жилище под землей глубиной до пяти мет­ров, при этом роет целые системы нор чаще по лесным оврагам и балкам, в которых могут жить несколько семей. Предпочитает из поколения в поколение свои излюбленные места.

Канат Советов отметил, что барсук отличается чистоплотностью, регулярно проводит уборку норы, выбрасывая мусор и периодически заменяя старую подстилку. При поиске пищи барсуки всегда используют одни и те же дороги и тропинки. Они всеядны, питаются лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, а также регулируют численность насекомых и мышевидных грызунов.

В резервате предупредили, что охота на особо охраняемой природной территории ГЛПР «Семей орманы» запрещена и влечет за собой административную и уголовную ответственность.