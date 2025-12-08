Как благотворительность развивает экономику Казахстана

Благотворительность
115

Благотворительность остается относительно небольшим сектором экономики, однако ее влияние на образование, здравоохранение, занятость и региональное развитие существенно превышает прямой денежный вклад.

Фото: Акорда

На уровне отраслевых точек входа частные и корпоративные инвестиции создают мультипликативный эффект: расширяют доступ к услугам, повышают качество человеческого капитала, стимулируют локальные экономики и дополняют государственные программы. Разбираемся, как это работает в Казахстане – на примере БФ «Халык».

Было/стало

По оценке Citi Private Bank, ежегодный совокупный объем благотворительности в мире составляет около $1,3 трлн, причем значительная часть пожертвований приходится на частных доноров. При этом рейтинг World Giving Index показывает, что более 90% взрослого населения планеты участвуют в помощи или волонтерстве, а распространение оценочных методик вроде SROI делает сектор более прозрачным и измеримым.

В Казахстане благотворительность претерпела заметную трансформацию за последние 10 лет. В середине десятых сектор был фрагментированным, в стране действовало около 18 тысяч НПО, из которых лишь несколько сотен занимались регулярной благотворительностью. Сегодня в стране 22-28 тысяч НПО, более 1300 активных благотворительных организаций и 7 тысяч зарегистрированных фондов. Таким образом, институциональная база выросла примерно в полтора-два раза, а сама структура сектора стала значительно плотнее.

Если в 2013-2014 годах весь рынок благотворительности оценивался всего в объемах в 300 млн – 2 млрд тенге в год, то теперь отдельные фонды и корпоративные группы ежегодно направляют на социальные проекты десятки миллиардов. Только фонд «Қазақстан халқына» за три года аккумулировал свыше 250 млрд тенге, квазигосударственные корпоративные фонды, такие как, например,  Самрук-Казына, ежегодно работают с бюджетами в 7-10 млрд тенге, а совокупная благотворительность крупных игроков оценивается примерно в 100-150 млрд тенге ежегодно. В пересчете на десятилетний тренд это означает, что финансовый масштаб сектора вырос как минимум в 15 раз.

Системность и развитие

Однако ключевыми можно назвать не количественные, а качественные изменения. Как уже упоминалось, в начале 2010-х благотворительность в Казахстане была преимущественно адресной: разовые сборы, эпизодические инициативы, слабая отчетность. Принятие закона «О благотворительности» в 2015 году, создание реестра НПО и формирование крупных частных фондов изменили логику работы. Сектор сместился от распределительной модели к модели социального инвестирования: от помощи конкретному человеку к созданию инфраструктуры и долгосрочных программ.

Системный характер казахстанской благотворительности хорошо просматривается на примере благотворительного фонда «Халык», основанного Тимуром и Динарой Кулибаевыми. Начнем с цифр. В 2020-2021 годах фонд направил 18 млрд тенге на социальные программы, в 2022 году совместно с Halyk Bank перечислил 7 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына», а в 2024 году общий объем вложений составил около 35,5 млрд тенге, включая адресную помощь пострадавшим от паводков и компенсации жителям Кульсары.

Но важнее, конечно, не суммы, а структура работы. Проекты фонда ориентированы на долгосрочный эффект: от возможностей для профессионального роста и повышения доходов (к таким можно отнести программу «JOLTAP») до развития образования, спорта и инфраструктуры. Так, Бейнеуский зерновой терминал в Мангистауской области стал примером инфраструктурного проекта с реальным мультипликативным эффектом: новые рабочие места, рост доходов фермеров, стабилизация логистики и поддержка малого бизнеса. Тогда как программа «Талимгер» формирует устойчивые образовательные траектории для подрастающего поколения. Предпринимательское мышление, которому дети учатся благодаря программе, являемся одним из самых важных навыков для того, чтобы добиваться успеха в жизни. То есть суть большинства проектов фонда состоит в том, чтобы дать доступ к новым возможностям, навыками и ресурсам.

Количество фондов увеличилось примерно вдвое, а адресная помощь уступила место системным, программным и инфраструктурным инициативам. Появились проекты, которые формируют реальную добавленную стоимость. Наиболее значимые изменения произошли благодаря тому, что крупные частные фонды, в том числе БФ «Халык», задали новую планку качества: их подходы стали ориентирами для всего сектора, сформировав в Казахстане полноценный институт социальной политики и регионального развития, сопоставимый по влиянию с государственными программами.

