Депутат Сената Нурлан Бекназаров на втором заседании Конституционной комиссии рассказал о предлагаемых поправках, которые делают работу Курултая более открытой и понятной для граждан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что изменения направлены на укрепление доверия к институтам власти и повышение ответственности депутатов.

– Теперь участие депутата в голосовании обязательно лично, а отсутствие на заседаниях без уважительной причины строго ограничено. Кроме того, запрещена передача права голоса другому человеку. Все это позволит повысить качество работы Совета и гарантировать, что решения принимаются осознанно и ответственно, — подчеркнул Бекназаров.

По его словам, поправки усиливают защиту Курултая и депутатов.

– Депутата нельзя задерживать или привлекать к ответственности без согласия Курултая, кроме особо тяжких преступлений. Это создает уверенность в независимости и стабильности работы Курултая, – отметил спикер.

Бекназаров также отметил, что новшества укрепляют ответственность депутатов и делают процесс прозрачным для граждан, подчеркнув, что лишение мандата возможно только при объективных причинах, таких как выезд на постоянное проживание за границу, утрата гражданства, приостановка деятельности партии или вступление в законную силу обвинительного приговора, и что все это гарантирует честную и прозрачную работу представителей.

По его словам, Центральная избирательная комиссия продолжит контролировать соблюдение депутатами этики и применять меры ответственности, а Курултай сможет более эффективно вносить изменения в Конституцию и законы.