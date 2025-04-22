Как будет работать «скорая помощь» в Казахстане

Здравоохранение
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Минздрав внес изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года, они не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103.

Вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует  угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства, пояснили в Минздраве

Что изменится с 1 мая?

● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;

● вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

● после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

«Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4 категории срочности и связаны с обострениями хронических  заболеваний. Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. 

Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП», - говорят в министерстве.

Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления. 

В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым — с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание.

По данным Минздрава, механизм вызова скорой помощи остается прежним — набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов — до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут — для вызовов первой категории, 15 — для второй и 30 — для третьей.

За первый квартал  этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2, 1 млн вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по 4 категории срочности — 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч были обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по 1 категории составило 104 443, по 2 категории — 642 312, по третьей — 574 580 вызовов. 

Показатель успешной реанимации за отчетный период вырос до 55,6%, что отражает положительную динамику в качестве оказания экстренной помощи.

Министерство здравоохранения РК подчеркивает: вызов скорой медицинской помощи остается доступным для каждого, кто нуждается в экстренной помощи. Изменения направлены на повышение эффективности системы, сокращение времени ожидания и улучшение медицинского обслуживания на всех уровнях.

#медицина #изменения #скорая помощь

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