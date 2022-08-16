Фото: primeminister.kz
Общество , Образование
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Елисеева Екатерина
корреспондент

Как в казахстанских школах будут изучать языки, рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Мы провели исследование и анализ и видим, что учащимся первых классов сложно овладеть тремя языками, поэтому мы приняли решение: для освоения второго и третьего языков ребенку необходимо сначала научиться читать и писать на родном языке. Поэтому с первых классов в школах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, со второго класса начнется изучение русского языка. Как отдельная дисциплина. И во всех школах с третьего класса будут изучать английский язык", – отметил министр. 

Он отметил, что вместе с тем для приобщения детей к труду с первого класса будут введены предметы "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство".

Также он сообщил, что в новом учебном году в Казахстане будут работать 7 637 школ с охватом 3,6 млн учащихся.

 

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