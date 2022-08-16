Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Как в казахстанских школах будут изучать языки, рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы провели исследование и анализ и видим, что учащимся первых классов сложно овладеть тремя языками, поэтому мы приняли решение: для освоения второго и третьего языков ребенку необходимо сначала научиться читать и писать на родном языке. Поэтому с первых классов в школах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, со второго класса начнется изучение русского языка. Как отдельная дисциплина. И во всех школах с третьего класса будут изучать английский язык", – отметил министр.

Он отметил, что вместе с тем для приобщения детей к труду с первого класса будут введены предметы "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство".

Также он сообщил, что в новом учебном году в Казахстане будут работать 7 637 школ с охватом 3,6 млн учащихся.