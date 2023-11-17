Как будут перезагружать систему госуправления в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу реализации административной реформы, направленной на децентрализацию системы государственного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Это одно из поручений главы государства в послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Реформа предусматривает возложение на правительство ответственности за реализацию экономической политики, а на руководителей государственных органов (министров и акимов) – полномочий по подготовке и исполнению отраслевых решений с закреплением персональной ответственности за достижение конкретных конечных результатов.

Было проанализировано более 250 законодательных актов. По итогам отобраны порядка 300 функций для перераспределения между уровнями государственного управления. Также разработаны соответствующие законодательные поправки, включающие нормы, направленные на дебюрократизацию деятельности госаппарата.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил важность проводимой административной реформы и дал ряд поручений государственным органам.