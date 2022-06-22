Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Какие коды присвоят автомобильным госномерам в новых областях Казахстана
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какие коды будут присвоены для госномеров в новых областях, сообщает Kazpravda.kz.

"Cогласно указу Президента от 4 мая текущего года созданы три новых региона - Абайская, Жетысуская и Улытауская области. При этом в Казахстане для идентификации региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17)", – говорится в информации ведомства.

Отмечается, что цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке.

"В этой связи, предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям в следующем порядке: Абайская область - 18, Жетысуская область - 19, Улытауская область – 20. Вместе с тем, при введении новых цифровых обозначений регионов на государственных регистрационных номерных знаках жителям новых областей не требуется замена прежних госномеров на транспортных средствах", – дополнили в МВД.

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