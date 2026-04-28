Эвакуация автомобилей нарушителей в Астане стала платной

Транспорт,Столица

Мера введена в рамках комплексного подхода к развитию транспортной системы столицы, так как неправильно припаркованные машины существенно влияют на дорожную ситуацию и безопасность участников движения

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице начали применять платную эвакуацию транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Нововведение направлено на снижение транспортной нагрузки и повышение безопасности дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, с этого дня в городе работают эвакуаторы, которые перемещают автомобили нарушителей на специализированные коммунальные стоянки.

«Нарушения правил остановки и стоянки сокращают пропускную способность улиц до 50 процентов. Это приводит к заторам и ограничению движения», — подчеркнул Марат Садуов, директор ЦОДД.

Он отметил, что общее количество автомобилей в столице превышает 600 тысяч с учетом приезжего транспорта, и автоматизированными приборами учета ежедневно фиксируется более двух тысяч подобных нарушений.

«В соответствии с решением маслихата, в городе, начата платная эвакуация транспортных средств, оставленных в первую очередь, в неположенных местах — на пешеходных переходах, тротуарах, а также на местах для людей с инвалидностью. Нарушения правил стоянки и остановки в таких местах существенно влияют на безопасность передвижения по городу как пешеходов, так и водителей», — сообщил директор ЦОДД.

По словам руководителя отдела ЦОДД Каната Мамбетова, эвакуация проводится в местах массового скопления людей, где установлены запрещающие знаки и создаются помехи движению.

«Мы работаем по парковкам и проезжим частям улиц, где есть сужения или установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку. Например, сегодня автомобиль был эвакуирован за стоянку в неустановленном месте по статье 597, части 3 Кодекса об административных правонарушениях», — рассказал Канат Мамбетов.

Он пояснил, что процесс эвакуации оцифрован. Специализированные автоматизированные комплексы фиксируют нарушения и передают информацию в полицию для принятия решения. Далее владельцу автомобиля направляется уведомление через eGov Mobile, после чего информация передается в Центр оперативного управления. Решение об эвакуации и соответствующее предписание оформляется сотрудником департамента полиции посредством цифровых сервисов.

При этом предусмотрены определенные условия для водителей, которые устранили причину нарушения на месте. К ним будут приняты только административные меры сотрудником полиции и автомобиль вернут на месте.

«Если водитель не обнаружил машину и не увидел SMS, он может позвонить на 102 или 112. Ему сообщат причину эвакуации и дальнейшие действия. Для возврата автомобиля необходимо обратиться в административную практику департамента полиции, получить соответствующее разрешение, а затем забрать машину со спецстоянки», — уточнил Канат Мамбетов.

Стоимость эвакуации составляет 3 МРП, также отдельно оплачивается хранение автомобиля на стоянке.

Жителей и гостей столицы призывают соблюдать правила дорожного движения, с уважением относиться к окружающим и не создавать препятствий для безопасного проезда.

 

