Время прохождения границы в Казахстане сократится до 30 минут

Это станет возможным благодаря цифровой платформе Smart Cargo

Внедрение ИИ в транспортно-логистическую отрасль направлено на упрощение процессов, снижение издержек и повышение транзитного потенциала страны. О реализации цифровых проектов на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, сообщает Kazpravda.kz

Как он отметил, ключевым инструментом трансформации стала платформа Smart Cargo, которая объединяет госорганы и бизнес. Система через QR-коды обеспечивает доступ к данным о грузе, автоматически проверяет документы, строит маршруты и определяет необходимые разрешения. Ожидается, что это позволит сократить время пересечения границы с 4 часов до 30 минут.

Цифровизация затронула и железнодорожный сектор, где реализуется около 10 проектов. Основным является система диагностики KinetiX, которая заменила ручной осмотр вагонов. Если ранее проверка занимала до 2 часов, то сейчас система в реальном времени оценивает вагоны по 9 ключевым параметрам всего за 8 минут. Интеллектуальная видеоаналитика автоматически выявляет и прогнозирует дефекты, что существенно повышает безопасность и скорость движения поездов.

Также внедряется система контроля грузоперевозок на автодорогах, которая сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, снижая износ дорожного полотна.

«Формируется единая интеллектуальная транспортная система е-Көлік. Платформа будет создана на базе QazTech и объединит все виды транспорта. Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В связи с этим искусственный интеллект становится основным инструментом их обработки. Е-Көлік позволит управлять отраслью на опережение», — подчеркнул министр.

 

