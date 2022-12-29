Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в предстоящие праздничные дни

По информации "Правительства для граждан", дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут принимать посетителей 31 декабря с 9:00 до 13:00.

Фото: Kazpravda.kz

Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщила, что в связи с празднованием Нового года ЦОНы и

спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 2 и 3 января, передает Kazpravda.kz.

При этом 31 декабря, в субботу, дежурные ЦОНы и спецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00.

После новогодних праздников ЦОНы и спецЦОНы приступят к работе 4 января.

А 7 января, в субботу, дежурные ЦОНы не будут работать в связи с праздничным днем, добавили в пресс-службе.