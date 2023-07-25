Как будут тушить горящую второй месяц скважину в Мангистау

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Телеканал "Хабар 24" рассказал, как в Мангистау планируют бороться с пожаром, полыхающим с июня на месторождении Южный Каратурун, передает Kazpravda.kz.

Так, специалисты решили начать бурить наклонно-направленную скважину к очагу возгорания газоводяной смеси. Её глубина составит 1200 метров. Затем туда зальют специальный раствор.

В нефтяной компании отметили, что на борьбу с огнем уже потратили миллионы тенге. Для ликвидации пожара подготовили площадку и собрали необходимое оборудование и документы. Ожидается, что работы займут 20 дней.

Для установления причин ЧП создан оперативный штаб и возбуждено уголовное дело. Экологи держат ситуацию под наблюдением, а пожарные продолжают дежурить на месте происшествия.

"На данный момент мы перестраховываемся, чтобы не было каких-либо непредсказуемых моментов в техническом плане, чтобы у нас всё было резервировано, всё было в запасе. Если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, чтобы мы были к ней готовы. Принято решение бурить наклонно-направленную скважину на 1200 метров. И если будет необходимость, то 450-460 метров будет разгрузочная вторая скважина", - рассказал заместитель гендиректора нефтяной компании Данияр Дуйсенбаев.

Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении Южный Каратурун в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине № 303.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел экстренное совещание, участники которого предлагали различные варианты ликвидации аварии.