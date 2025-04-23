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В мае в Ватикане соберется конклав — более 100 кардиналов будут решать, кто станет следующим Папой Римским, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Теоретически понтификом может стать любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Однако с 1378 года понтификами избирают исключительно кардиналов (а кардиналов, в свою очередь, выбирает действующий папа).

Не последнюю роль при выборе нового Папы Римского играет родина кандидата. Из 266 пап подавляющее большинство — 217 — были итальянцами. В расчет принимается и возраст: папа не должен быть ни слишком молодым, ни слишком пожилым. За последние 200 с лишним лет только четверо пап не достигли 60 лет на момент избрания, а в XX–XXI вв. средний возраст понтифика (опять же, на момент избрания) составлял 67,5 лет.

Один из главных фаворитов — кардинал Пьетро Паролин. С 2013 года он занимает пост государственного секретаря Ватикана. В этой должности он пытался выстроить отношения Ватикана с Вьетнамом и Китаем.

Еще один итальянец, которого называют возможным будущим Папой, — архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи. Он, ставший кардиналом в 2019 году, считается одним из наиболее прогрессивных претендентов на роль понтифика. В 2022 году он был избран председателем итальянской епископской конференции.

Пьербаттиста Пиццабалла — самый молодой кардинал среди тех, кого СМИ и букмекеры называют фаворитами на роль Папы Римского. Он стал кардиналом лишь в 2023 году.

Архиепископ Будапешта Петер Эрдё считается наиболее перспективным кандидатом в понтифики от консервативного крыла церкви. Он выступает против однополых браков и против допуска разведенных и вновь вступивших в брак католиков к причастию. Эрдё дважды был избран председателем совета епископских конференций Европы — в 2005 и 2011 году. Именно европейские кардиналы составляют сейчас большинство в конклаве, который будет выбирать нового папу.

Луиса Антонио Тагле называют «азиатским Франциском», и он может стать первым папой римским из Юго-Восточной Азии — как Франциск стал первым понтификом из Латинской Америки. Именно в Азии сейчас быстрее всего растет численность католиков.

Первый кардинал из Ганы, Питер Тарксон относится к прогрессивному крылу Римско-католической церкви. Он был председателем папского совета справедливости и мира — органа, который продвигает социальную справедливость, права человека и мир.

Еще один возможный кандидат из Африки — это кардинал Робер Сара из Гвинеи. В отличие от Тарксона, Сара придерживается консервативных взглядов.

Марио Грек — генеральный секретарь Синода епископов. Он считался традиционалистом, но после избрания папы Франциска в 2013 году стал придерживаться более прогрессивных взглядов.

Архиепископа Марселя Жак-Марка Авелина называют Иоанном XXIV — из-за его внешнего сходства с папой Иоанном XXIII. Кардинал Авелин — близкий соратник папы Франциска, разделяющий многие взгляды покойного понтифика. Он родился в Алжире в семье иммигрантов из Испании и переехал во Францию после того как североафриканская страна приобрела независимость.