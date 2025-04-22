Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В ближайшие недели будет созван конклав

Фото: pikabu.ru

Папу Римского выбирают пожизненно после смерти или отречения предшественника. Добровольно понтифики уходят чрезвычайно редко, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Отречение Бенедикта XVI в 2013 году стало третьим в истории и первым добровольным оставлением престола за шесть веков.

Папой может быть избран мужчина-католик. Фактически с конца XIV века понтификов избирают только из числа кардиналов — советников папы.

Когда умирает Папа Римский, начинается процесс Sede Vacante («Вакантный престол»). Сначала кардинал-камерленго, временно отвечающий за Ватикан, подтверждает смерть понтифика. Для этого он трижды ударяет папу серебряным молоточком в лоб, называет его именем, данным при крещении, и просит откликнуться. Когда папа не откликается, камерленго говорит: «Vere Papa mortuus est (папа действительно мертв)». После чего запечатывает папские апартаменты и уведомляет всех кардиналов.

Все чиновники Римской курии, кроме камерленго и нескольких технических служб, теряют власть до назначения нового папы. Папская печать и Кольцо рыбака (перстень папы напоминает о том, что первый понтифик был рыбаком) уничтожаются. До выборов нового папы все документы подписываются от имени Апостольского престола, но не от имени конкретного папы.

Тело понтифика выставляют в соборе Святого Петра для прощания. Через несколько дней проходят официальная месса и похороны. Папу хоронят в гроте Ватикана, под собором.

Через 15–20 дней после смерти или отречения папы созывают конклав — коллегию кардиналов. Члены коллегии, которые управляют епархиями по всему миру, должны лично приехать в Ватикан.

Избирательным правом обладают только кардиналы младше 80 лет, но для кандидатов возрастных ограничений нет.

Конклав начинается с утренней мессы в соборе Святого Петра. После кардиналы направляются в Сикстинскую капеллу, где молятся, поют гимн Veni Creator и приносят присягу — кладут руку на Евангелие и клянутся не разглашать подробности конклава.

На этом этапе в капелле могут присутствовать сотрудники пресс‑центра Святого Престола и журналисты. После организатор церемонии кричит extra omnes («все вон») — и все, кроме 120 выборщиков, покидают капеллу. Ее запирают на ключ, пока выбор нового папы не состоится.

Конклав проходит в строгой секретности: кардиналы не могут получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и другими средствами связи, пока не выберут нового папу. В 1996 году Иоанн Павел II обязал проверять Сикстинскую капеллу на наличие скрытых микрофонов и камер.

Кардиналы садятся по обе стороны Сикстинской капеллы. Выборщики заполняют и сворачивают бюллетени, после чего в порядке старшинства подходят к алтарю и кладут их в чашу.

Голосование тайное, но подсчет результатов ведется открыто. За столом перед алтарем трое случайно выбранных кардиналов сортируют бюллетени. Первый разворачивает бюллетень и читает про себя имя кандидата; затем передает его второму — тот также читает написанное про себя; третий произносит имя вслух и записывает. Он также прокалывает бюллетени там, где напечатано слово eligo (по-латыни «выбираю»), и нанизывает на нить, чтобы исключить повторный подсчет. Все результаты записывают.

Для победы необходимо набрать две трети голосов. В первый день проходит один тур голосования. Если нового понтифика не избрали, то в следующие дни голосования проходят четыре раза в день.

Конклавы длятся по-разному. Например, выборы папы римского Франциска стали одними из самых быстрых за историю папства — его избрали уже на второй день, за пять раундов. Самый продолжительный конклав затянулся на три года (с ноября 1268 по сентябрь 1271 года), в процессе скончались трое выборщиков. Понтифик Григорий XV для избежания очередных затянутых выборов ввел правила, которые изолировали избирателей; отсюда и термин «конклав» (в переводе с латыни «запертый на ключ»).

После каждого этапа бюллетени сжигают в печи с добавлением химических веществ (раньше — влажной или сухой соломы), которые окрашивают дым в черный или белый цвет. Появление белого дыма из трубы над капеллой означает, что понтифик избран.

Если нового папу не избирают в течение трех дней, голосование приостанавливают на день и это время кардиналы проводят в молитве. Если нового понтифика не выбирают после 33 туров, то кардиналы оставляют только двух кандидатов. В отличие от предыдущих туров фавориты не могут голосовать.

Когда один из кандидатов получает необходимое большинство, его спрашивают: «Принимаешь ли канонический выбор тебя верховным первосвященником?» После утвердительного ответа задают второй вопрос, какое папское имя тот выбирает. Хотя понтифик — преемник основателя Римско-католической церкви Святого Петра, никто из новоизбранных не берет имя Петр. Отчасти чтобы избежать сравнений, а отчасти из-за пророчества, что новый папа по имени Петр появится перед концом света.

Если избранный кандидат не рукоположен в епископы, то глава коллегии кардиналов (декан) должен его посвятить в этот сан. После понтифик спускается в так называемую комнату плача, где переодевается в папскую одежду — белую сутану (длинное платье с рукавами на пуговицах и со стоячим воротником), короткую накидку на плечи — моццету и красную столу (расшитую ленту).

После выборщики по очереди подходят к новому папе — прикладываются к стопе, перстню с изображением рыбы и к устам. Кардиналы вместе с ним выходят на балкон собора Святого Петра, называют имя понтифика и представляют его народу. А папа совершает благословение Urbi et Orbi («к городу Риму и к миру»). Он принимает поздравления, после чего процессия направляется в собор Святого Петра. Там понтифик принимает еще один акт поклонения в присутствии иностранных делегаций.