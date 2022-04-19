Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика

Геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада, разрыв торгово-экономических отношений, санкции, массовый уход зарубежных компаний с российского рынка – все эти реалии подвигают страны евразийской «пятерки» к ускорению процессов обеспечения устойчивости и экономической безопасности общего рынка ЕАЭС.
Худой мир лучше доброй ссоры
В последние два месяца в Евразийской экономической комиссии активизировалась работа по разработке мер, способствующих минимизации рисков для экономик стран-партнеров в условиях ограничения доступа к европейским рынкам, нарушения сложившихся транспортно-логистических и торговых связей между ЕАЭС и ЕС.
В частности, Совет ЕЭК рассмотрел новые предложения сторон о временном обнулении ставок таможенных пошлин по широкой номенклатуре импорта критически важных товаров. По результатам обсуждения были согласованы меры по 300 товарным позициям.
Напомним, в настоящее время из-за санкций практически парализованы отношения России и Беларуси с Евросоюзом. И это очень плохо в том плане, что на долю стран ЕС приходится почти половина внешнеторгового экспорта и импорта государств ЕАЭС.
Причем, если экспорт из государств ЕАЭС в страны Европы состоит в основном из углеводородов, металлов, зерна, муки и прочей сырьевой продукции и полуфабрикатов, то импорт ЕС – это преимущественно товары и компоненты высоких технологий, без которых некоторые промышленные производства в ЕАЭС могут попросту остановиться.