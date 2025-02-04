Как готовят кадры для казахстанской судебной системы

Закон и Порядок
20
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

При подготовке судейских кад­ров упор делается на практикоориентированное обучение. Об этом на площадке СЦК рассказал вице-ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК Канат Мусин.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

C 15 июля 2024 года академия передана из Верховного суда в ведение Высшего судебного совета. На сегодняшний день это единственное высшее учебное заведение, осуществляющее специальную подготовку кадров для судебной системы в рамках годичной профильной магистратуры.

– Подготовка кадров в магистратуре осуществляется в соответствии с государственным образовательным заказом, а также с 2022 года – на платной основе. Ежегодно в магистратуре могут бесплатно обучаться 60 человек, – отметил спикер.

Особенностью реализуемой образовательной программы является практикориентированное обучение по всем дисциплинам, связанным с судопроизводством. Профессорско-преподавательский состав использует различные интерактивные методы обучения, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающегося: это метод проблемного обучения, кейс-стади, работа в группах, ролевая игра, бинарные занятия, дискуссии, мозговой штурм, конференции. Такие виды работы основаны на обмене мнениями по определенной проблеме судебного правоприменения. Они широко используются, поскольку магистранты в силу возраста и профессионального опыта обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать и доказывать свою точку зрения по правовым вопросам.

– Мы придерживаемся политики академической честности, которая направлена на воспитание у магистрантов нетерпимого отношения к обману, плагиату, фальсификации данных. Специфика вуза, готовящего будущих судей, предопределяет его приверженность политике нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, – отметил Канат Мусин.

В последние годы более 95% выпускников успешно сдают экзамен и пополняют ряды судей. Академия привлекает будущих абитуриентов, проводя работу в госорганах, а также в негосударственном секторе. В 2024–2025 учебном году принято 724 заявления, что в полтора раза превышает показатели предыдущего года. Согласно требованиям, возраст юриста при зачислении должен достигать 29 лет со стажем по юридической профессии не менее пяти лет.

– Глава государства отмечает, что судебная система не может быть замкнутой корпорацией, она нуждается в специа­листах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права. Теперь в Академии правосудия по программам послевузовского образования в рамках госзаказа могут обучаться граж­дане, соответствующие требованиям, предусмотренным Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей», – сказал Канат Мусин.

Это позволит привлечь в судебную систему квалифицированных специалистов из актуальных отраслей права и будет способствовать дальнейшему повышению качественного состава судейского корпуса.

#суд #система #кадры #Академия правосудия

Популярное

Все
История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды
В Жезказгане открыли филиал крупнейшей шахматной академии в стране
Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы
Как готовят кадры для казахстанской судебной системы
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Полный текст выступления президента на расширенном заседании правительства
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Резюмируя поручения Президента
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Можно ли оцифровать базары?
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Инструмент интеграции науки и образования
«Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка

Читайте также

Чиновники из Актюбинской области подозреваются в хищении по…
Казахстанских школьников начали обучать финансовой безопасн…
Похищенное в ходе январьских событий оружие продолжает изым…
Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]