Как готовят кадры для казахстанской судебной системы

При подготовке судейских кад­ров упор делается на практикоориентированное обучение. Об этом на площадке СЦК рассказал вице-ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК Канат Мусин.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

C 15 июля 2024 года академия передана из Верховного суда в ведение Высшего судебного совета. На сегодняшний день это единственное высшее учебное заведение, осуществляющее специальную подготовку кадров для судебной системы в рамках годичной профильной магистратуры.

– Подготовка кадров в магистратуре осуществляется в соответствии с государственным образовательным заказом, а также с 2022 года – на платной основе. Ежегодно в магистратуре могут бесплатно обучаться 60 человек, – отметил спикер.

Особенностью реализуемой образовательной программы является практикориентированное обучение по всем дисциплинам, связанным с судопроизводством. Профессорско-преподавательский состав использует различные интерактивные методы обучения, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающегося: это метод проблемного обучения, кейс-стади, работа в группах, ролевая игра, бинарные занятия, дискуссии, мозговой штурм, конференции. Такие виды работы основаны на обмене мнениями по определенной проблеме судебного правоприменения. Они широко используются, поскольку магистранты в силу возраста и профессионального опыта обладают значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать и доказывать свою точку зрения по правовым вопросам.

– Мы придерживаемся политики академической честности, которая направлена на воспитание у магистрантов нетерпимого отношения к обману, плагиату, фальсификации данных. Специфика вуза, готовящего будущих судей, предопределяет его приверженность политике нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, – отметил Канат Мусин.

В последние годы более 95% выпускников успешно сдают экзамен и пополняют ряды судей. Академия привлекает будущих абитуриентов, проводя работу в госорганах, а также в негосударственном секторе. В 2024–2025 учебном году принято 724 заявления, что в полтора раза превышает показатели предыдущего года. Согласно требованиям, возраст юриста при зачислении должен достигать 29 лет со стажем по юридической профессии не менее пяти лет.

– Глава государства отмечает, что судебная система не может быть замкнутой корпорацией, она нуждается в специа­листах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права. Теперь в Академии правосудия по программам послевузовского образования в рамках госзаказа могут обучаться граж­дане, соответствующие требованиям, предусмотренным Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей», – сказал Канат Мусин.

Это позволит привлечь в судебную систему квалифицированных специалистов из актуальных отраслей права и будет способствовать дальнейшему повышению качественного состава судейского корпуса.