Как идет борьба за умы?

В современном мире борьба между странами идет не только за сырье, энергоресурсы, земли и прочее, но также за умы. При этом используются самые разные приемы, чтобы и удержать, и привлечь человеческий и трудовой капитал. Ярким примером здесь служит США, где работники иностранного происхождения в 2022 году составляли 18,1% рабочей силы – это самый высокий показатель за 27 лет ведения учета.

Что в этом плане происходит в Казахстане? К сожалению, статистика показывает следую­щую картину: отмечается рост численности эмигрантов с высшим образованием и сокращение встречного притока в страну высокообразованных иммигрантов. Так, за 10 лет (2010–2020) число въехавших в страну лиц с высшим образованием сократилось более чем вдвое и составило 1,9 тыс. человек. При этом за период с 2011 по 2022 год на постоянное место жительства за рубеж выехали 367,1 тыс. человек – в основном трудоспособного возраста с высшим (38%) и профессионально-техническим (34%) образованием.

Как следствие – приходится принимать меры для привлечения в экономику высококвалифицированных иностранных специалистов. Например, Министерство иностранных дел ведет работу по внедрению соответствующей категории визы В9, дающей в дальнейшем право подачи на разрешение для постоянного проживания для востребованных специалистов, обладающих важными для Казахстана навыками. Это касается медицинской отрас­ли, где планируется добавить пять профессий: анестезиолог-реаниматолог, врач – акушер-гинеколог, врач-педиатр, врач лучевой диагностики. Столько же в креативной индустрии. Это графический дизайнер, техник графической анимации, художник-иллюстратор, звукооператор, видеомонтажер. Но больше всех – 21 профессия – по линии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В начале года Глава государства поддержал идею внедрения упрощенного механизма выдачи вида на жительство Digital Nomad Residency и наделения Astana Hub полномочиями «единого окна» по приему и выдаче документов иностранным IT-специалистам.

Данный механизм создаст условия обслуживания потенциальных «цифровых кочевников» в режиме онлайн из любой точки мира с возможностью упрощенного получения разрешения на въезд в страну и возможности работать в Казахстане. При этом прорабатывается процесс подтверждения квалификации иностранного IT-специалиста на базе Astana Hub по итогу рассмотрения документов о квалификации и проведения квалификационного интервью с каждым заявителем.

Еще одной сферой, где крайне важны кадры, является наука. О том, как она развивается, можно увидеть на примере одного из ведущих вузов республики Nazarbayev University.

– За последние семь лет наш университет успешно привлек и удержал значительное количество постдокторантов, многие получили повышение в долж­ности ассистент-профессора, – отмечает вице-провост NU по академическим вопросам Лоретта О’Донелл. – Несколько пост­докторантов были назначены на руководящие должности в национальных и региональных университетах. Что касается программы постдокторантуры, инициированной в 2017 году, она дает весомый практический результат. Из 45 молодых ученых, завершивших программу, 25 перешли на должности ассистент-профессоров NU, из них 72% – это казахстанцы и 28% – иностранцы.

Сегодня эти молодые ученые, а также ведущие казахстанские исследователи, которых вуз привлек из-за рубежа, ведут научные проекты по разным стратегическим направлениям – от разработки лекарства против рака и полимеров, используемых в промышленности и медицине, до беспроводных систем связи и экономических, социально-культурных исследований, параллельно взращивая новое поколение казахстанских ученых из своих учеников.

– Применяя комплексный подход, учитывающий как профессиональные, так и социально-экономические факторы, влияющие на проблему утечки мозгов, вузы могут эффективно удерживать талантливых специалистов и вносить вклад в долгосрочный рост и развитие страны как в области STEM, так и в других дисциплинах, – дополнила вице-провост.