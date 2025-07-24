Региональным управлениям спорта и национальным федерациям рекомендовано придерживаться принципа «1 регион – 1 клуб – 1 вид спорта» с целью оптимизации бюджетных расходов и предотвращения дублирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев в ходе совещания с руководителями региональных управлений, подведомственных организаций, спортивных федераций и профессиональных клубов под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.

В Минтуризма напомнили, что в соответствии с новой редакцией Закона «О физической культуре и спорте», вступившей в силу в июне этого года, вводится лимитирование финансирования профессиональных клубов по игровым видам спорта. Мера направлена на повышение прозрачности и эффективности расходования средств, а также на стимулирование клубов к поиску и привлечению альтернативных источников финансирования.

Кроме того, в рамках данного закона предусмотрен запрет на использование бюджетных и квазигосударственных средств на оплату труда и содержание иностранных спортсменов. Это решение направлено на развитие отечественных кадров, повышение конкурентоспособности казахстанских спортсменов и поддержку национальных школ в игровых видах спорта.

Также в ходе исполнения обновлённого законодательства введён ряд системных норм, направленных на стратегическое развитие отрасли:

- Определены приоритетные виды спорта.

Министерством утверждён перечень из более 60 приоритетных дисциплин, основанный на результатах национальных сборных на крупнейших международных турнирах — Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

- 11 национальных видов спорта признаны приоритетными

С 2025 года национальные дисциплины, включены в число приоритетных направлений наряду с олимпийскими. Это открывает возможность для их целевого финансирования и системного развития как видов спорта высших достижений.

- Закреплены права сопровождающих спортсменов с инвалидностью

Впервые в законодательстве введено понятие «сопровождающее лицо спортсмена с инвалидностью I группы». Норма направлена на обеспечение равного доступа к тренировочному процессу и соревнованиям, повышение инклюзивности в спорте.

- Введена система ротации руководителей спортивных организаций

Законом установлен пятилетний срок пребывания в должности руководителей спортивных организаций. В районах с ограниченным кадровым составом ротация будет осуществляться между соседними территориями в пределах области.

Принятые меры являются частью комплексной реформы, направленной на создание устойчивой и эффективной модели развития казахстанского спорта.