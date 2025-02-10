Как изменились зарплаты казахстанцев к концу 2024 года

В IV квартале 2024 года заработная плата увеличилась по сравнению с прошлым годом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Медианное значение составило 308 717 тенге, а среднее — 434 982 тенге, что связано с дополнительными выплатами и праздничными премиями, передает Kazpravda.kz

Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%.

Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 32,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%, операции с недвижимым имуществом – на 20,3%.

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая — больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает «средний» человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.