Как изменит жизнь казахстанцев новая социальная политика

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова разъяснила основные положения Социального кодекса РК, вступившего в силу с 1 июля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

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В своем выступлении вице-министр сделала акцент на пяти основных новеллах документа.

«Первая новелла – это Цифровая карта семьи (ЦКС), которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является своеобразным электронным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке, исходя из социального статуса и степени благополучия членов семьи. Уведомление направляется каждой семье в виде SMS-сообщений центральным государственным органом. Пособия и выплаты назначаются гражданам в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе», – сообщила Назгуль Сагиндыкова.

Вторая новелла – усиление адресной социальной поддержки, которое предусматривает сначала адресные меры для упреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков. Необходимость оказания адресных мер выявляется на основе данных из ЦКС.

При этом в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», и увеличение размера пособий матерям, родившим и воспитавшим 7 и более детей; увеличение размеров государственных пособий отдельным категориям социально-уязвимых слоев населения.

Кроме того, черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.

«Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт. Если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход – это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом. С 2025 года адресная социальная помощь будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного. Вместе с адресными мерами это обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации», – рассказала Назгуль Сагиндыкова.

Третья новелла – трансфомация системы социального обслуживания, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг (ССУ) для лиц с инвалидностью (ЛСИ).

«Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. Еще одно изменение – пересмотр стандартов ССУ и введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах», – продолжила вице-министр.

Кроме того, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг (ПСУ), созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.

Четвертая новелла касается системы социального страхования и пенсионного обеспечения граждан.

В своем выступлении Назгуль Сагиндыкова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

«Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан», – сообщила вице-министр.

При этом главным трендом изменений является: участие в системе социального обеспечения государства, работодателей и работников; усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерами социальных выплат; поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.

«Так, с этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до 6 месяцев», – отметила Назгуль Сагиндыкова.

Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в Соцкодексе, вице-министр сообщила, что для действующих пенсионеров в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Кроме того, расширены права вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Пятая новелла – новые подходы в сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по следующим направлениям.

Первое – либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.

В этих целях введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

«Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе Яндекс такси, курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников», – проинформировала вице-министр.

Второе – формирование цифровых центров занятости.

«На сегодня процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в Соцкодексе предусматривается трансформация центров занятости. С 1 июля 2023 года в Казахстане созданы 20 центров трудовой мобильности в областных центрах и мегаполисах, а действовавшие центры занятости населения преобразованы в карьерные центры», – пояснила Назгуль Сагиндыкова.

В завершение своего выступления вице-министр отметила, что новеллы, предусмотренные Соцкодексом, реализованы в два этапа:

- с 1 января т. г. в рамках законов, подготовленных во исполнение поручений главы государства;

- с 1 июля т. г. в рамках вступления в силу Социального кодекса РК.