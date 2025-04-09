В состав участников включат правоохранителей и органы национальной безопасности
Функционал антифрод-центра смогут использовать полиция, органы уголовного преследования и нацбезопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис
Поправками расширяется состав участников антифрод-центра. В него включат правоохранителей и органы национальной безопасности.
Совместно с органами уголовного преследования они смогут использовать функционал антифрод-центра для противодействия противоправным операциям в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса, криптоторговли и других.
Также закрепляется возможность предоставления ограниченного перечня финансовых услуг лицам, находящимся в базах данных антифрод-центра.
Сам он будет интегрирован с базами данных операторов связи для подтверждения зарегистрированного абонентского номера за абонентом в целях противодействия телефонному мошенничеству.
Кроме того, вводится обязательная биометрическая идентификация при заключении договора оказания услуг связи с абонентом сотовой связи.
Компетенции уполномоченного органа в области связи расширяются в части утверждения правил ввоза, регистрации, реализации и применения GSM-шлюзов (сим-боксов).
При этом их применение будет разрешено только для операторов связи, обладающих лицензией на предоставление услуг в области связи.