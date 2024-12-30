Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В новом году повысят все виды госпособий и базовой пенсионной выплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2025 года предусмотрено повышение всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит – 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

В Минтруда также привели примеры увеличения госпособий с 1 января 2025 года:

- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге;

- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;

- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Также на 6,5 % будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из ГФСС. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного соцстрахования дополнительно к госпособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного соцстрахования и замещения дохода.

#пособие #пенсия #Минтруда #повышение

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