Как ERG, Kazakhmys и Kazzinc вносят свой вклад в программу импортозамещения в Казахстане

Металлургия
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Ведущие горно-металлургические компании страны - ERG, Казахмыс и Казцинк продолжают серию встреч, направленных на развитие внутреннего содержания и импортозамещения, передает Kazpravda.kz

Представители руководства компаний и АО QazIndustry посетили шесть производственных объектов «Казахмыс» в Балхаше, Жезказгане и Караганде.

В Балхаше делегация проявила особый интерес к продукции ремонтно-механического завода ТОО «Корпорация Казахмыс» и цеха по производству медного и эмальпровода ТОО KazakhmysSmelting (КазахмысСмэлтинг).

По словам генерального директора ТОО «Коммерческий центр ERG» Руслана Мулюкбаева, компания потенциально заинтересована в закупке эмальпровода объемом до 80 тонн в год с заключением трёхлетнего формульного контракта с Казахмысом на взаимовыгодных условиях.

«Мы готовы к открытому сотрудничеству по ценообразованию продукции и хотим развивать внутреннее содержание», - подчеркнул он.

Директор ПК «Казцинкмаш» Александр Анчугин отметил перспективность продукции ремонтно-механического завода и считает важным развивать такие позиции для импортозамещения.

«Я считаю, что нам нужно поддерживать друг друга. В отрасли машиностроения сотрудничество крупных компаний носит высокий мультипликативный эффект: мы помогаем партнерам в производстве тех или иных продуктов, а они помогают нам. Пример нашей работы с РМЗ – наглядное тому подтверждение», - отметил он.

В Жезказгане делегация начала программу посещения с возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева, воздавая дань уважения его значительному вкладу в развитие горно-металлургической отрасли страны. Генеральный директор ТОО KazakhmysSmelting Жанибек Байгабелов ознакомил гостей с работой Жезказганского медеплавильного завода и завода по производству медной катанки «Казкат».

Далее, делегация побывала на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе (КЛМЗ), признанном флагманом машиностроительной промышленности республики. Завод известен своими производственными мощностями, специализируясь на выпуске флотационного оборудования, дробильно-измельчительных агрегатов, конвейерных систем и комплектующих для горно-металлургической и энергетической отраслей. Особое внимание было уделено технологиям и разработкам, позволяющим производить оборудование высокой сложности, соответствующее международным стандартам качества.

Важно отметить, что 19 августа 2024 года КЛМЗ получил международный сертификат API (American Petroleum Institute), став первым машиностроительным предприятием в Казахстане с таким документом.

Председатель правления КЛМЗ Жанибек Байгабелов подчеркнул значимость завода в стратегии «Казахмыса» по замещению импортных материалов и оборудования отечественной продукцией. Он отметил, что завод активно увеличивает производственные мощности, что способствует снижению зависимости от импорта и повышению конкурентоспособности казахстанской продукции.

Завершением двухдневного визита стало подписание трёхстороннего меморандума о сотрудничестве между компаниями Казахмыс, Казцинк и ERG. Этот меморандум направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений и повышение доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг.

Сотрудничество будет способствовать экономическому прогрессу Казахстана в сфере индустриализации, развития человеческих ресурсов и поддержки отечественной продукции. В перспективе планируется заключение off-take-контрактов по более чем 200 позициям запасных частей.

#Казцинк #ERG #Казахмыс

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